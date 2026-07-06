Cristiano Ronaldo, tarihi bir rekorla İspanya derbisini ateşe verdi

Portekiz milli takımının kaptanı Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası tarihinin en büyük futbolcuları arasındaki yerini daha da sağlamlaştırmaya devam etti. Zaten zengin olan başarı listesine yeni bir başarı daha ekleyen Ronaldo, bu akşam Pazartesi günü Dallas Stadyumu’nda oynanacak Portekiz-İspanya karşılaşmasıyla, 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turu kapsamında, turnuvanın en çok beklenen maçlarından birinde.

İstatistik ağı "Opta", Ronaldo'nun Dünya Kupası tarihinde turnuvada 25 maça ilk 11'de başlayan ikinci oyuncu olduğunu ve daha önce 27 maça ilk 11'de başlayan Arjantinli Lionel Messi'nin rekoruna eşitlediğini bildirdi.

Öte yandan, Fransız "Stats Foot" ağı, Ronaldo'nun Dünya Kupası tarihindeki en çok maça çıkan oyuncular listesindeki yükselişini sürdürdüğünü ve maç sayısını 26'ya çıkararak, 29 maçla rekoru elinde tutan Lionel Messi'nin ardından ikinci sıraya yerleştiğini açıkladı.

Dünya Kupası tarihindeki en çok maça çıkan oyuncuların sıralaması şu şekilde: “Lionel Messi: 30 maç, Cristiano Ronaldo: 26 maç, Lothar Matthäus: 25 maç, Miroslav Klose: 24 maç, Paolo Maldini: 23 maç, Manuel Neuer: 23 maç.”

Dünya çapındaki futbolseverlerin gözleri, 16 turunun en güçlü maçlarından biri olarak kabul edilen Portekiz ile İspanya arasındaki heyecan verici ve çekişmeli İber Klasik’e çevrilmiş durumda. Her iki takım da çeyrek finale yükselme biletini kapmak ve dünya şampiyonluğu yolunda ilerlemek için mücadele edecek.