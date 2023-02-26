Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da kaldığı otelden dudak uçuklatan bir faturayla ayrıldı

Cristiano Ronaldo, ailesiyle birlikte Suudi Arabistan'da kalıcı bir eve geçti ve otelden ayrılırken ardında kabarık bir fatura bıraktı.

Cristiano Ronaldo kaldığı otelden ayrıldı

17 odalı otele ayda 250 bin sterlin ödüyordu

Şimdi özel bir siteye yerleşti

NE OLDU? Cristiano Ronaldo, Al Nassr'a imza attığından bu yana ailesiyle birlikte Riyad'daki Four Seasons otelinde konaklıyordu. Fakat The Mirror'ın haberine göre, Portekizli yıldız otelden ayrılarak kalıcı bir eve yerleşti.

CRISTIANO RONALDO NEREDE KALIYOR? Cristiano Ronaldo şu anda ileri seviye güvenlikli, restoranlara, mağazalara, spor salonlarına ve diğer olanaklara kolayca erişim sağlayabileceği özel bir sitede yaşıyor.

OTELE NE KADAR ÖDEDİ? Cristiano Ronaldo'nun ailesiyle birlikte kaldığı 17 odalı ve iki katlı otel için ayda 250 bin sterlin ödediği iddia ediliyor.