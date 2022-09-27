NE OLDU? Beş kez Ballon d'Or kazanan süperstar, yaz boyunca Premier Lig ağır ekibi Manchester ayrılmak istediğini açıkça belirtti.

İspanya'dan Suudi Arabistan'a kadar 37 yaşındaki oyuncu için çeşitli takımların adı geçti.

Ancak herhangi bir anlaşma yapılmadı ve şu anda Erik ten Hag yönetimindeki Kırmızı Şeytanlar için mücadelesini sürdürüyor.

Al-Hilal, Ronaldo'ya transferin son günü reddedilemeyecek bir teklif sunmaya hazırlandı, fakat Mohamed Kanno'nun Al-Nassr'a geri adım atması üzerine mayıs ayında uygulanan bir transfer yasağı nedeniyle engellendi.

NE DEDİLER: Al-Hilal başkanı Fahad ben Nafel, Thamanya YouTube kanalına şunları söyledi:

"Evet, Ronaldo ile görüştük. Sorun parada ya da prensipte değildi, Al-Hilal'in dünya yıldızlarını getirebiliyor olması şaşırtıcı değil.

"Ancak, Spor Tahkim Merkezi'nin oyuncuları kaydetmemizi engelleyerek elimizi kolumuzu bağladı.

"Yasak kararına rağmen oyuncularla görüşmeyi bırakmadık, ama müzakerelerin son aşamasına girmeyi yasak kaldırılana kadar bekledik."

BÜYÜK RESİM: Ronaldo, yaz döneminin kapanmasından bu yana Suudi Arabistan'a transfer olma konusunu sürdürdü.

Ve bu bölgedeki önde gelen takımlar, tüm zamanların en iyi oyuncusuna imza attırabileceklerini düşündüler.

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