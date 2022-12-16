Bruno Fernandes, Portekiz Milli Takımı'ndan ayrılan teknik direktörü Fernando Santos'a içten bir mesaj gönderdi.

Portekiz, 2022 Dünya Kupası'na Fas'a elenerek veda etti

Fernando Santos görevden alındı

Bruno Fernandes hocasına teşekkür ederken Cristiano Ronaldo sessizliğini koruyor

NE OLDU? 68 yaşındaki teknik direktör Fernando Santos, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a elenmelerinin ardından Portekiz Milli Takımı'na veda etti. Santos'un İsviçre ve Fas maçlarında Cristiano Ronaldo'yu yedek bırakması bir hayli eleştirilmişti. Cristiano Ronaldo yakın dostu Fernando Santos için sessizliğini koruyup herhangi bir açıklama yapmazken Bruno Fernandes hocasına veda etti.

NE SÖYLENDİ? Kişisel Instagram hesabından bir mesaj yayınlayan Bruno Fernandes, Fernando Santos için şunları söyledi: "Fernando Santos'a çok teşekkürler. Ülkemizi temsil etme fırsatı verdiğiniz ve son birkaç yılda bize güvendiğiniz için teşekkür ederiz. Bir Portekizli olarak, Portekiz'i Avrupa'nın zirvesine çıkardığınız ve "küçük" bir ülkeye güven ve inanç aşılayarak "büyükler" arasında yer almasını sağladığınız için teşekkür ederim."

"Bir tarafta zafer ve sevinçler, diğer tarafta üzüntü ve hüsran ancak tarih yazıldı ve tüm Portekizlilerin kalbinde sonsuza kadar yer edecek."

BÜYÜK RESİM: Fernando Santos, sekiz yıllık görevi boyunca Portekiz'e EURO 2016 ve UEFA Uluslar Ligi zaferini getirdi. Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Portekizli yıldızın yedek başlaması hakkında şunları söylemişti: "Cristiano'nun arkadaşı ve antrenörü Fernando Santos çok kötü bir karar verdi."

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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PORTEKİZ İÇİN SIRADA NE VAR? Fernando Santos'un ardından Portekiz'de teknik direktörlük koltuğu için en güçlü aday Paulo Fonseca olarak görülüyor. Ancak Jose Mourinho'nun da bu göreve gelebileceği iddia ediliyor.