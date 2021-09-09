Cristiano Ronaldo şampiyonluk sözü verdi

Portekizli yıldız 2003-2009 yılları arasında Old Trafford’da yakaladığı başarıları tekrarlamak istiyor.

Önümüzdeki üç ya da dört yıl boyunca Manchester United’da kalabileceğinin sinyallerini veren Cristiano Ronaldo, eski takımına kupalar kazanmak için geldiğini söyledi.

Ronaldo’yu Juventus’tan 20 milyon sterlin karşılığında transfer eden Kırmızı Şeytanlar, son dönemin en büyük transfer süprizlerinden birine imza atmıştı. 36 yaşındaki yıldız eski kulübüyle 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Yıldızlığa giden basamakları tırmandığı formayı tekrar sırtına geçiren Ronaldo, iki yıllık kontrat yapmasına rağmen 2025’e kadar kulüpte kalabileceğini ima etti.

Ne söyledi?

MUTV’de eski takım arkadaşı Wes Brown’ın sorularını yanıtlayan Ronaldo, kulübün Premier Lig’deki beş yıllık şampiyonluk hasretini dindirmeye kararlı olduğunu belirtti.

“Buraya tatile gelmedim. Söylediğim gibi buradaki ilk dönemim çok iyiydi, önemli başarılar kazandık. Aradan uzun süre geçti, ama yeniden şampiyonluklar kazanmak için buradayım.”

“Başarabileceğimi biliyorum. Sahaya çıkmaya hazırım. Bir adım ileri gitmek için önümüzde iyi bir fırsat var.”

“Önümüzdeki üç-dört yıl boyunca burada önemli bir role sahip olacağım.”

Ronaldo ilerleyen yaşı nedeniyle Premier Lig’in temposuna ayak uyduramayacağı yönündeki eleştirilere de yanıt verdi.

“Kazanmak için buradayımç. Daha önce de yaşımı tartışma konusu yapanlar oldu. Ama şunu anlamaları gerek, ben diğerleri gibi değilim, farklıyım.”

“Her yıl bunu yeniden kanıtlıyorum. Bu yıl da farklı olmayacak. Takım arkadaşlarım ve seyircilerimizle birlikte iyi bir iş çıkaracağımıza %100 eminim.”

Ronaldo ilk döneminde neler yapmıştı?

2003’te Sporting’den yalnızca 12 milyon sterlin’e transfer edilen Ronaldo, Manchester United formasıyla üç Premier Lig ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere sekiz kupa kaldırmıştı.

Kırmızı formayla çıktığı 292 maçta 118 gol atan Ronaldo, beş Ballon d’Or ödülünden ilkini de Old Trafford’dayken kazandı. 2009’da Real Madrid’e giden Portekizli burada koleksiyonuna dört Ballon d’Or daha ekledi.

Newcastle maçında oynayacak mı?

Dünya Kupası elemelerinde Portekiz formasıyla sahaya çıkan Ronaldo, İrlanda ağlarına gönderdiği iki golle takımına 2-1’lik galibiyeti getirmişti.

Ronaldo sarı kart cezası nedeniyle Portekiz’in Azerbaycan’ı 3-0 mağlup ettiği maçta sahada yer alamadı. Bu nedenle Manchester’a erken dönen Ronaldo, beş günlük izolasyon periyodunu tamamladıktan sonra Salı günü takıma katıldı.

Ronaldo, Ole Gunnar Solskjaer’in kendisine şans vermesi durumunda Newcastle karşısında oynayabilecek. Tecrübeli yıldız, şakayla karışık bir şekilde Solskjaer’e ilk 11’de yer alabilmek için baskı yaptığını ifade etti.

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