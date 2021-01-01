Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ni kaç kez kazandı?

Cristiano Ronaldo; Manchester United, Real Madrid ve Juventus ile kupa dolu bir kariyere sahip. Peki Şampiyonlar Ligi'ni kaç kez kazandı?

Cristiano Ronaldo hem kulüp hem de ülkesi için neredeyse her kupayı kaldırdı. Dünya futbolunda en çok ödül alan oyunculardan bir tanesi.

Peki, Portekiz yıldız kaç tane Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı? Goal bir göz atıyor...

Cristiano Ronaldo kaç kere Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı?

Ronaldo, Manchester United ve Real Madrid için forma giydiği dönem 5 kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı.

Portekizli yıldız aynı zamanda iki farklı takım için iki finalde de gol atan ilk oyuncu oldu. 2008 finalinde Chelsea'ye karşı Manchester United'ın açılış golünü attı. 2014'de 120. dakikada Atletico Madrid'e karşı bir gol attı.

Ronaldo, 2015-2018 yılları arasında Real Madrid ile arka arkaya 3 Şampiyonlar Ligi kupası kazandı. Ancak Juventus forması altında henüz bu kupaya sahip değil.

Bununla birlikte Portekizli yıldız, İtalyan ekibiyle kupayı kaldırmanın nihai hedefi olduğunu hep vurguladı. Ronaldo, Real Madrid'den Torino'ya geldikten bir yıl sonra Marca'ya verdiği röportajında, "Madrid'de kazandığımı kazandıktan sonra bir değişikliğe ve yeni bir motivasyona ihtiyacım vardı." dedi.

"Hala kazanmaya devam edecek gücüm var"

Juventus'un Porto'ya karşı UEFA son 16 turundaki maçından hemen önce Cristiano Ronaldo, Instagram hesabından şöyle konuştu: "Şampiyonlar Ligi tamamen bununla ilgili: nakavt turları. Bu noktadan sonra sanki farklı bir yarış başlıyor ve herkesin en başarılı oyununu sergilemesi gerekiyor. Çünkü her ayrıntı fark yaratabilir."

"Şampiyonlar Ligi tamamen bununla alakalı: nakavt turları. Sanki bu noktadan sonra başka bir yarış başlıyor ve herkesin en başarılı oyununu sergilemesi gerekiyor çünkü her ayrıntı fark yaratabilir."

"Son birkaç yılda istediğimizi veremedik ancak her sezon daha fazlasını hedeflemeye devam ediyoruz ve bu yıl da bir istisna değil."

"Yarın çok güçlü bir takıma karşı önemli bir maçımız var ve umarım bu, finale kadar gitmek istediğimiz uzun yürüyüşün başlangıcı olur."

"Rakibe saygı, zafer hırsı ve hedeflerimize %100 odaklanma..."

Cristiano Ronaldo'nun kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları

Sezon Oyuncu Takım 2007-08 Cristiano Ronaldo Manchester United 2013-14 Cristiano Ronaldo Real Madrid 2015-16 Cristiano Ronaldo Real Madrid 2016-17 Cristiano Ronaldo Real Madrid 2017-18 Cristiano Ronaldo Real Madrid

Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan futbolcular