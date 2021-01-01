Cristiano Ronaldo, Real Madrid'e dönecek mi? Juventus'tan açıklama geldi

Juventus, Cristiano Ronaldo ile ilgili ortaya atılan iddialara bir açıklık getirdi.

İtalya'da son dönemde konuşulan en önemli konu, Cristiano Ronaldo'nun geleceğinin ne olacağı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto'ya elenen Juventus'ta, Portekizli yıldızın takımdan ayrılacağı gündemde. Hatta ismi Real Madrid başta olmak üzere birçok dünya devi ile anılıyor.

Tabii ki Torino ekibinin dedikodulara bir cevap vermesi gerekiyordu ve öyle de oldu. Juventus'un CEO'su Fabio Paratici, Cristiano Ronaldo'nun geleceğiyle ilgili spekülasyonların temelsiz olduğunu vurguladı.

Fabio Paratici ne söyledi?

Sky Sport İtalya'ya konuşan Fabio Paratici, Cristiano Ronaldo ile ilgili çıkan haberleri pek umursamayan bir tavır takınıyor:

"Bu beni güldürüyor. Ronaldo'nun sorgulanabileceğini hiç düşünmemiştim. Küçük bir kasabada büyüdüm ve insanların barlarda, en iyi oyuncular olan Michel Platini, Gigi Rivera, Roberto Baggio hakkında konuştuklarını duydum. .

"Ronaldo beş Ballon d'Or kazandı, kaç tane Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı bilmiyorum. Çok kupa kazandı ve Juventus'ta o kadar çok gol attı.

Onu burada görmek bir ayrıcalık, onu burada bulduğumuz için mutluyuz. Kesinlikle Juventus'un geleceğini temsil ediyor."

Cristiano Ronaldo bu sezon kaç gol attı?

Bu sezon her ne kadar başarısız gibi görünse de Portekizli yıldız için yine üretken bir sezon oluyor. Juventus formasıyla 32 maça çıkan Cristiano Ronaldo, söz konusu 32 mücadelede rakip fileleri 27 kez havalandırmayı başardı.

İtalya Serie A'da 22 karşılaşmada forma giyen tecrübeli golcü, 20 gol atmayı başardı. Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde ise rakip filelere 4 gol bıraktı.

Portekizli yıldız, Serie A'nın 27. haftasında pazar akşamı oynanan mücadelede Cagliari deplasmanında hat-trick yaptı. Juventus, Ronaldo'nun 3 golüyle Cagliari'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Editör yorumu

Fabio Paratici her ne kadar Cristiano Ronaldo'nun takımda kalacağının mesajını verse de Portekizli yıldız için ayrılık kaçınılmaz. O, Juventus'ta artık miadını doldurdu. Üstelik mevcut kadro, onun kalitesiyle uyum sağlayamıyor ve Andrea Pirlo da yıldız oyuncuyu ikna edebilecek seviyede bir hoca değil. En azından şu an için.

Ronaldo, kariyerinin son demlerinde yeni bir meydan okuma için hevesli olabilir. Bununla birlikte Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılması halinde tercih edeceği lig, Ronaldo'nun kararını da mutlaka etkileyecektir.

Son bir Premier Lig macerasına ne dersin Cristiano?

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