Cristiano Ronaldo meydan okudu: Gerçek şampiyonlar asla kırılmaz!

Juventus'un Porto'ya Şampiyonlar Ligi'nde elenmesinden beri 36 yaşındaki oyuncunun geleceği spekülasyon konusu olmuştu.

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerine rağmen sezonun geri kalanında kulübün hedeflerine ulaşmasına odaklandığını söyleyerek Juventus taraftarlarına güven verici bir mesaj gönderdi.

36 yaşındaki yıldız, 2018'de Real Madrid'den Juve'ye katıldı ve tüm turnuvalarda çıktığı 121 maçta 92 gol attı, ancak Avrupa'nın bir numaralı yarışmasında Serie A şampiyonuna ilham vermeyi başaramadı.

Juve'nin geçtiğimiz salı gecesi son 16 turunda Porto'ya elenmesi, Ronaldo'nun geleceği hakkında söylentilere yol açtı ve yaz aylarında kulüpten ayrılabileceği spekülasyonları yapıldı, ancak Portekizli oyuncu Juve'ye bağlılığını dile getirdi.

Ronaldo ne söyledi?

Ronaldo, Instagram sayfasında yayımladığı mesajda şöyle yazdı:

"Hayattaki düşüşlerin sayısından daha önemli olan, ne kadar hızlı ve güçlü bir şekilde ayağa kalktığınızdır. Gerçek şampiyonlar asla kırılmaz!

"Odak noktamız şimdiden Serie A'daki Cagliari mücadelesinde, İtalya Kupası finalinde ve bu sezon hâlâ elde edebileceğimiz her şeyde.

"Geçmişin müzelere ait olduğu doğru. Ama neyse ki futbolun hafızası var. Benim de öyle! Tarih silinemez. Her gün dayanıklılık, takım ruhu, ısrar ve bir sürü zor şeyle yeniden yazılır.

"Ve bunu anlamayanlar, asla zafer ve başarıya ulaşamayacaklar."

Pirlo ne söyledi?

Juve'nin Cagliari ile yapacağı lig maçının öncesinde muhabirlere konuşan teknik direktör Andrea Pirlo, Ronaldo ile ilgili bir sorun olmadığını ve kendi geleceğini çevreleyen söylentilere şaşırmadığını söyledi:

"Ronaldo iyi durumda. Geçen gece Şampiyonlar Ligi'nde olanlardan hayâl kırıklığına uğraması doğal, çok iyi antrenman yaptı ve Cagliari'ye karşı oynamak için toparlandı.

"Elendikten sonra söylentilerin olması doğal, ama o hâlâ Leo Messi ile birlikte dünyanın en önemli oyuncusu.

"Bizim için her zaman iyi iş çıkardı, 90 küsur gol attı ve değerini fazlasıyla kanıtladı."

Ronaldo'nun geleceği hakkındaki söylentiler

Eski Juventus başkanı Giovanni Gigli, geçtiğimiz günlerde kulübü sezon sonunda Ronaldo'dan kurtulmaya çağırmış ve transferini bir hata olarak nitelendirmişti.

Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane'a bu hafta eski oyuncusuna olası ilgisi sorulduğunda Ronaldo'nun "muhteşem" olduğunu söylemesi ise Portekizli yıldızın Real Madrid'e geri dönebileceği spekülasyonlarına neden olmuştu.

Bu arada Paris Saint-Germain futbol direktörü Leonardo, Ronaldo ve Lionel Messi'nin durumlarını gözlemlediklerini, ancak şu anda hiçbiriyle sözleşme imzalama planlarının olmadığını söylemişti.

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