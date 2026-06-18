Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Çarşamba günü şampiyonluk adayı Portekiz ile oynadığı Dünya Kupası açılış maçında çok iyi bir puan aldı. Cristiano Ronaldo fark yaratamadı ve yaşından dolayı (41) Kongolular tarafından özel bir ilgi görmedi, şimdi anlaşıldı ki.

Ronaldo, Portekiz'in hücum hattının en ucunda maça başladı ve tüm maç boyunca sahada kaldı. Portekiz, yalnızca ilk yarıda João Neves'in güzel bir kafa vuruşuyla gol atabildi. Yoane Wissa'nın aynı derecede güzel bir kafa vuruşuyla skoru eşitledikten sonra başka gol atılamadı (1-1).

Neredeyse bir saat sahada kalan Kongolu orta saha oyuncusu Ngal'ayel Mukau, maçın ardından, milli takım teknik direktörü Roberto Martínez'in Paris Saint-Germain'in forveti Gonçalo Ramos'a karşı her zaman Ronaldo'yu tercih etmesiyle ilgili net ifadelerle konuştu.

"Dürüst olmak gerekirse, pek sayılmaz," diye yanıtladı Lille OSC oyuncusu Mukau, DR Kongo'nun Ronaldo'yu durdurmak için özel bir plan hazırlayıp hazırlamadığı sorusuna. "Artık eskisi gibi bir oyuncu olmadığını biliyoruz. Biraz yaşlandı."

CR7’ye duyulan saygı hâlâ devam ediyor. “O, gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biri ve ona büyük saygı duyuyoruz. Ancak bu yaşa geldiğinizde, eskisi gibi performans gösteremezsiniz. Yine de ona muazzam bir saygı duyuyoruz. Gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biri.”

Ronaldo ve Portekiz için, Teksas’ın Houston kentindeki NRG Stadyumu’nda yaşanan sürpriz beraberliğin ardından her şey yolunda. Portekiz, 23 Haziran’da Özbekistan ile karşılaşacağı maçta yine en büyük favori konumunda. Ardından 28 Haziran’da Kolombiya ile bir maç daha bekliyor.

Ronaldo, DR Kongo maçının ardından beraberlik hakkında kısa bir açıklama yaptı. "İstediğimiz gibi bir başlangıç olmadı, ama bu iş henüz bitmedi. Başımızı dik tutalım ve bir sonraki maça odaklanalım," dedi beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu.