Cristiano Ronaldo, Manchester United ile bağlarını koparmış olabilir ancak Gary Neville onun İngiltere'de kalmasını istiyor.

Portekizli yıldız şu anda serbest oyuncu statüsünde

Manchester United ile yollarını ayırdı

2022 Dünya Kupası'nın ardından Ronaldo için karar vakti

NE OLDU? Cristiano Ronaldo, Piers Morgan ile yaptığı röportajının ardından Manchester United'dan ayrıldı ve kulüpsüz kaldı. Ardından Portekiz ile 2022 Dünya Kupası'na odaklandı ancak turnuvanın çeyrek finalinde Fas'a elendiler. Ara transfer dönemi yaklaşırken Cristiano Ronaldo için de karar vakti yaklaşıyor. Portekizlinin adı Orta Doğu takımlarıyla anılıyor fakat Gary Neville eski takım arkadaşının İngiltere'de kalmasını istiyor.

NE SÖYLENDİ? Sky Sports'a konuşan Neville şunları söyledi: "Kariyerinin sonunu nasıl hayal ediyor? Daha küçük liglerde mi yoksa büyük liglerde mi? Umarım ikincisidir. Büyük bir ligde, hatta Premier Lig'de bir kulüp bulabilir. İngiltere'de onu önde tutabilecek bir kulüpte kalmasını ve her hafta onu izleyebilmeyi çok isterim. Görmek istediğimiz şey bu, onu oynarken görmek istiyoruz."

BÜYÜK RESİM: Cristiano Ronaldo, muhtemelen son turnuvasında yer aldığı 2022 Dünya Kupası'nı geride bıraktı. Neville onun için şunları söyledi: "Elendikten sonra tünelde gözyaşları içinde yürüyen Cristiano için üzüldüm. Bu asla iyi bir imaj değildi. Çünkü sanki 'İşte bu kadar, bir daha asla bu turnuvada olmayacağım' diye düşünüyordu."

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CRISTIANO RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Portekizli yıldızın geleceği hakkında birçok dedikodu var. Suudi Arabistan'da kazançlı bir sözleşmeye imza attığı konuşulurken aynı zamanda Chelsea'nin de onunla ilgilendiği iddia ediliyor. Chelsea'nin ilgisi doğruysa Cristiano Ronaldo, Premier Lig'deki son zamanlarına iyi bir iz bırakmak için bu hamleyi tercih edebilir.