Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Lihtenştay'a karşı oynayacağı maçta forma giyerse tarihte milli formayı en fazla taşıyan erkek oyuncu olacak.

Ronaldo, Portekiz formasını 196 kez giydi

Bader Al-Mutawa'yı geride bırakmaya hazırlanıyor

Yeni bir rekor için durmaya niyeti yok

NE OLDU? Cristiano Ronaldo, Kuveytli forvet Bader Al-Mutawa'yı (196) geride bırakarak tarihin en fazla milli forma giyen oyuncusu olmaya hazırlanıyor. Portekizli yıldız, Lihtenştayn maçında forma giyerse 197 kez milli formayı taşımış ve rekoru kırmış olacak.

NE SÖYLENDİ? Ronaldo, Çarşamba günü gazetecilere şunları söyledi: "Rekorlar benim motivasyon kaynağım. Tarihin en fazla milli forma giyen oyuncusu olmak istiyorum. Bu beni gururlandıracak. Ama bununla bitmeyecek. Yine milli takıma çağrılmak istiyorum."

BÜYÜK RESİM: Cristiano Ronaldo aynı zamanda erkek futbolunda en fazla milli gol atan oyuncu. (118)

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Cristiano Ronaldo, Avrupa Şampiyonası finallerinde 14 gol kaydetti ve bu alanda zirvede.

SIRADA NE VAR? Cristiano Ronaldo, 23 Mart'ta Portekiz'in Lihtenştayn ile oynayacağı EURO 2024 eleme maçında forma giymeyi bekleyecek.