"Cristiano Ronaldo'nun yeniden Manchester United'a dönmesi sadece an meselesi"

Ronaldo'nun Manchester United'daki ikinci dönemi tatsız bir şekilde sona ermiş olsa da, Portekizli efsane Old Trafford'a geri dönebilir.

Eski United defans oyuncusu Mikael Silvestre'ye göre, Ronaldo bir kez daha Manchester United'a geri dönecek. Portekizli ikon, Kırmızı Şeytanlar'da iki farklı dönem geçirdi. İlk olarak Ağustos 2003'te imza atan Ronaldo, kulüpte 100'den fazla gol atarak kendini dünyanın en korkulan oyuncularından biri olarak öne çıkardı ve United'a üç Premier Lig şampiyonluğu ile bir Şampiyonlar Ligi zaferi kazandırdı.

Real Madrid kariyeri ve eve dönüşü

Daha sonra 2009'da Real Madrid'e manşetlere çıkan bir transfer yaptı ve La Liga'daki performanslarıyla dört Şampiyonlar Ligi daha kazanarak futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri oldu. Ancak taraftarlar ve futbol otoriteleri, bir gün United'a geri döneceğini hep düşündüler.

United taraftarları, Ağustos 2021'de uzun zamandır beklenen dönüşüne kavuştu. Ancak, ikinci dönemi bazı dramatik anlara sahne olsa da, hem oyuncu hem de kulüp için hayal kırıklığı yaratan bir süreç oldu.

Ronaldo'nun geleceği

Ancak eski United oyuncusu Mikael Silvestre, 39 yaşındaki Ronaldo'nun United ile henüz tamamlanmamış bir işi olduğuna inanıyor ve onun bir gün Manchester'a geri döneceğini iddia ediyor. Fransız eski milli oyuncu, Ronaldo'nun United'daki başarısız ikinci döneminin, üçüncü bir dönüşe engel olmayacağını düşünüyor.

Ronaldo'nun Ada'ya döneceğini belirten Silvestre, “Cristiano Ronaldo'nun Manchester United taraftarlarıyla bir şekilde yeniden buluşması an meselesi, ancak bu yakın zamanda olmayacak. Kulübün bir efsanesi ve onu Old Trafford'da tekrar görmek harika olacak, ama şu an düşünmek için henüz erken. Henüz değil" dedi.

Silvestre, Ronaldo'nun ikinci döneminin yarattığı olumsuzlukların o kadar da büyük olmadığını, eleştirilerin Ronaldo'nun kendisinden kaynaklandığını ve büyük isimlerin her zaman bu tür baskılarla karşılaştığını ifade etti.