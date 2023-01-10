Arap ekibi, Avrupa'nın yıldız oyuncularını birer birer takıma dahil etmek istiyor.

NE OLUYOR? ESPN'ye göre Al-Nassr, Ronaldo'yu Suudi Arabistan'a yılda 75 milyon Dolar değerinde bir anlaşmayla transfer ettikten sonra İspanyol orta saha oyuncusunu da takıma getirmek istiyor.

MLS ekibi Inter Miami'nin son birkaç aydır Busquets ile görüşmelerde bulunduğunu, ancak 34 yaşındaki oyuncunun ABD'de oynamak istediğini kabul etmesine rağmen herhangi bir anlaşma olmadığı bildirildi.

Al-Nassr ise şu anda onun için bir hamle yapmaya hazır ve Busquets'e önümüzdeki yaz transfer döneminde yıllık 13 milyon Euro'luk bir paket sunacak.

BÜYÜK RESİM: Busquets'in bu ay Barcelona'dan ayrılmayı düşündüğü, ancak Xavi tarafından sözleşmesinin son altı ayında kalmaya ikna edildiği bildirildi.

Katalan kulübü, mevcut finansal koşullarından dolayı başka biriyle sözleşme imzalayamadığı için ona yeni bir anlaşma bile teklif edebilir.

Xavi bu ayın başında gazetecilere verdiği demeçte, "Haziran ayına kadar sözleşmesi var ve bunun sonuna kadar kalacak, sonra neler olacağını göreceğiz.

"Bu sezonu nasıl bitireceğine bağlı olacak, ancak bence bu onun için daha çok kişisel bir karar, duygularına ve sahada nasıl hissettiğine bağlı.

"Benim için o hâlâ önemli bir oyuncu. Onu ikna etmeye çalışacağız. işler yolunda giderse kalacak, ama bu onun kişisel kararına bağlı" dedi.

VE DAHA FAZLASI: Al-Nassr, Ronaldo'nun gelişinin ardından Paris Saint-Germain'in defans oyuncusu Sergio Ramos, Real Madrid'den Eden Hazard, Borussia Dortmund'un yıldızı Marco Reus ve Chelsea orta saha oyuncusu N'Golo Kante de dahil olmak üzere futbolun en büyük isimlerinden bazılarıyla ilişkilendirildi.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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BUSQUETLER İÇİN SIRADA NE VAR? Orta saha oyuncusu, Barcelona'nın Perşembe günü Real Betis'e karşı oynayacağı Supercopa de Espana yarı finalinde sahada olmayı umuyor.