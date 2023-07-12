Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr'a büyük şok! Süper Lig oyuncusu yüzünden artık transfer yapamayacaklar

Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr, Süper Lig'de forma giyen Ahmed Musa'nın transferindeki sorunlardan dolayı bu yaz başka oyuncu alamayacak.

Al Nassr'a bu yaz transfer yasağı geldi

Musa için Leicester'a yapılması gereken ek ödemeler yapılmadı

Al Nassr, Ronaldo ile Marcelo Brozovic'i kadrosuna katmıştı

NE OLDU? Daily Mirror'un haberine göre, Al Nassr'a bu yaz transfer yasağı geldi. Suudi Arabistan kulübü, takıma 2018'de 16 milyon euro karşılığında katılan Ahmed Musa için Leicester City'ye ödenmesi gereken ek ödemeleri yapmadı.

BÜYÜK RESİM: Ahmed Musa, Al Nassr ile şampiyonluk yaşadı ancak 2020'de serbest kaldı. Şimdilerde Süper Lig'de Sivasspor forması giyiyor. FIFA, Al Nassr'ın Leicester'a performans ödemesi olarak yapması gereken 390 bin sterlin'lik ödemeyi yapmadığına karar verdi. 2021'de ödeme yapmamaları halinde transfer yasağı alacakları konusunda uyarılmışlardı.

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