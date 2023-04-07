Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Shakira'ya destek verdi

Gerard Pique ile ayrılan Shakira, Barselona'ya veda ederken Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'den ünlü şarkıcıya destek geldi.

Shakira, Barcelona'dan ayrıldı

Çocuklarıyla yeni bir hayat kuracak

Georgina ona beğeni gönderdi

NE OLDU? Gerard Pique ile ayrılan Shakira, Barselona şehrine duygusal bir veda yaptı. Sosyal medya hesabından "Arkadaşlığın aşktan daha uzun olduğunu öğrendim" diyen Shakira'ya Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'den beğeni geldi.

NE SÖYLENDİ? Shakira sosyal medya hesabında şunları söyledi: "Bugün, çocuklarımın mutluluğu için arayışımızda yeni bir döneme başlıyoruz. Arkadaşlığın aştan daha uzun olduğunu öğrendiğim şehir Barcelona'da dalgada benimle birlikte sörf yapanlara teşekkür ederim. Beni cesaretlendiren gözyaşlarımı silen, bana esin veren ve büyümemi sağlayan herkese teşekkür ederim."

GEORGINA NE YAPTI? Georgina Roriguez, Shakira'nın bu paylaşımını destekleyerek ona destek verdi. Lionel Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo da Shakira'nın çocuklarıyla birlikte fotoğraflarına kalp emojisi göndermişti.