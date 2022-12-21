Mutlu halleriyle gündemde olan ünlü çift, zor zamanlardan da geçti.

Cristiano Ronaldo'nun partneri Georgina Rodriguez, hayatının en karmaşık yılına girdi.

Ronaldo ve Rodriguez, ikiz bebeklerini büyük bir sevinçle açıklamışlardı, ancak ünlü çift, nisan ayında doğum yaparken yürek burkan bir şekilde oğullarını kaybettiklerini duyurdular.

Açıklamada, "Oğlumuzun vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz.

"Bu, bir ebeveynin hissedebileceği en büyük acı. Yalnızca küçük kızımızın doğumu bize bu anda, biraz umut ve mutlulukla yaşama gücü veriyor" diyen Georgina, Elle İspanya'ya verdiği röportajda daha kapsamlı bir açıklama yaptı.

Ne söylendi?

Derginin ocak sayısında yer alan Georgina, "Bu yıl hayatımın en karmaşık yılı oldu. En mutlu anım, aynı zamanda en mutsuz anına dönüştü.

"Hayatım boyunca bana eşlik edecek ve unutamayacağımız bir şey oldu."

"Çocuklarım sahip olduğum en önemli şey ve attığım her adıma onlar damgasını vuruyor.

"Evrimi içinde her yerde var olan bir anneyim. Bazen bana ağır diyorlar, ama hiçbir şeyi kaçırmak istemiyorum!"

Çiftin, beş yaşında bir kızı daha var ve Ronaldo'nun diğer üç çocuğuyla birlikte yaşıyorlar.

"Kaybetmenin ne olduğunu biliyorum!"

Georgina ekledi: "Senin gibi olduğumu biliyorum... Gerçeklerin bazen nazik olmadığını biliyorum. Senin hayatın benimki gibi olmayabilir, ama bilmediğin şey benim hayatım bazen seninki gibi.

"Yalnız ya da üzgün olmanın ne olduğunu biliyorum. Kazanmanın ne olduğunu biliyorum ve kaybetmenin ne olduğunu biliyorum.

"Ayrıca birini kaybetmek... Sorgulandığımı biliyorum. Ben de yapıyorum ve ben senden daha talepkar, daha sert olabilirim.

"Ama kendimi nasıl affedeceğimi de biliyorum. Hayatın öğrenmek olduğunun farkındayım!"

Geçen ay Manchester United'ı eleştiren bomba gibi röportajından sonra karşılıklı olarak ayrılmayı kabul eden Ronaldo'nun şu anda kulübü yok.