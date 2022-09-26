Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina hayatlarının en kötü anını anlattı: "Kalbim parçalandı"

Georgina Rodriguez, Manchester United'ın yıldızıyla yeni doğan bebeklerini kaybetmeleri üzerine konuştu.

Çift geçtiğimiz Nisan ayında yeni doğan bebeklerini kaybetti

Georgina hayata nasıl devam edeceğini sorguladığını söylüyor

Cristiano ile Georgina'nın zor anları, Netflix dizisinde olacak

NE OLDU? Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez, geçtiğimiz Nisan ayında yeni doğan ikiz bebeklerinden birini kaybetti. Georgina hayatının en kötü dönemlerinden birini yaşadığını kabul etti ve hayata nasıl devam edeceğini bilemediğini söyledi.

NE SÖYLENDİ? Marca'nın haberine göre, bir İspanyol TV ve radyo festivalinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Georgina Rodriguez şunları söyledi: "Bu yıl hayatımın en iyi ve en kötü anını bir arada yaşadım. Kalbim paramparça oldu ve kendime hayata nasıl devam edebileceğimi sordum. Cevabı düşündüğümden de yakında buldum. Çocuklarımın gözlerine baktım ve bunu başarmanın tek yolunu onlarda gördüm. Cevap hep birlikte olmaktı."

NETFLIX DİZİSİNDE YER ALACAK MI? Georgina Rodriguez ile Cristiano Ronaldo'nun bebeklerini kaybettikleri anlar ve yaşadıkları zor süreç, Netflix'de yayınlanan "I am Georgina" dizisinde önemli ölçüde yer alacak. Netflix İspanya'dan konuyla ilgili olarak, "Yeni sezonda üzüntülü anları ve Georgina'nın yaşadığı yürek burkan kaybı ele alacağız" açıklaması geldi.

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