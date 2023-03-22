Portekizli süperstara uzun yıllardır eşlik eden yol arkadaşı, artık yanında olmayacak.

NE OLDU? Portekiz, Roberto Martinez teknik direktörlüğünde yeni bir çağa başlayacak, ancak Ronaldo ile yakın ilişkisi olan danışman Regufe'nin hizmetlerinden yoksun kalacaklar.

Yaklaşık 20 yıldır Portekiz ekibiyle çalışan menajer, Ronaldo'nun Al-Nassr'a transfer olmasında da rol oynadı.

Karar, Ronaldo'nun milli takım için kaptanlık kol bandını kaybedebileceği söylentilerinin ortasında geldi.

Ronaldo, Portekiz'in 2022 Dünya Kupası'ndaki son iki maçında eski teknik direktör Fernando Santos tarafından yedek kulübesine bırakıldı ve Martinez, henüz kol bandını kimin takacağını onaylamadı.

Kıdemli defans oyuncusu Pepe, Ronaldo'nun katılmadığı son FIFA En İyi ödüllerinde Portekiz kaptanı olarak lanse edildi.

NE SÖYLENDİ? Regufe, Instagram'a "Yirmi yıl boyunca milli takım ekibinin bir üyesi olarak ülkeme hizmet etmek bir onur ve ayrıcalıktı.

"Unutulmaz anlar yaşadım ve ömür boyu sürecek arkadaşlar edindim.

"Milli takımın, bugüne kadar kazandığı iki büyük kupayı kazanmasını yakından izlemek ve Cristiano Ronaldo'nun, dünyanın en iyi oyuncusu olarak kutsanmasına tanık olmak mükemmeldi.

"Birlikte yaşadığımız her şey için oyunculara, antrenörlere ve ekibe teşekkür ediyorum. Yeni bir döneme giriyoruz ve milli takımımızın kazandığını görme arzumuz hep aynı!" yazdı.

BÜYÜK RESİM: Ronaldo, Al-Nassr için şimdiye kadar yedi maçta sekiz gol attıktan sonra Portekiz'in Euro 2024 elemelerine başlıyor.

Martinez, 38 yaşındaki süperstarı kadroya çağırdıktan sonra, Ronaldo'nun milli takım için kilit bir oyuncu olduğu konusunda ısrar etti.

"Cristiano Ronaldo çok istikrarlı bir oyuncu. Tecrübe getirebiliyor ve takım için çok önemli bir figür. Ben yaşa bakmıyorum."

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SIRADA NE VAR? Martinez'in yönetiminde Portekiz, ilk maçını Perşembe günü Euro 2024 elemelerinde Lihtenştayn ile oynayacak.

Ardından, Pazar günü Lüksemburg deplasmanına çıkacaklar.