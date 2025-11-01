Cristiano Ronaldo'nun oğlu milli takımda ilk golünü Türkiye'de attı

Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Junior, U-16 milli takımıyla ilk golünü attı. Antalya’da düzenlenen U-16 hazırlık turnuvasında Portekiz ve Galler milli takımları karşı karşıya geldi.

Turnuvada Portekiz forması giyen Cristiano Ronaldo’nun oğlu Cristiano Junior, U-16 seviyesinde ilk kez sahaya çıktı. 15 yaşındaki futbolcu, maçın 42. dakikasında attığı golle takımını öne geçirdi ve bu, onun Portekiz U-16 Milli Takımı’ndaki ilk golü olarak kayıtlara geçti. Cristiano Ronaldo’nun oğlu kariyerindeki bu anısına Türkiye'de imza atmış oldu.

Daha önce U-15 seviyesinde 4 maça çıkan Cristiano Junior, iki golle milli takımdaki performansını göstermişti.

Futbol kariyerine Juventus altyapısında başlayan Cristiano Junior, 2021 yılında Manchester United altyapısına transfer olmuş, ardından 2023’te babası Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Al-Nassr U-15 takımına geçiş yapmıştı.

Baba Ronaldo’nun izinden giden genç yıldız, sahadaki performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.