Portekizli oyuncu, Ronaldo'nun verdiği tavsiyeyi aklından asla çıkarmadı.

NE OLDU? Liverpool, Elland Road'da Leeds'i 6-1 yenerken Jota, nihayet uzun bir aradan sonra golle tanıştı.

Portekizli oyuncu, Nisan 2022'den bu yana Kırmızılar için Premier Lig'de ilk kez topu ağlara gönderdi.

Ve milli takımdan arkadaşı süperstar Ronaldo'nun, ona bir ketçap tavsiyesinde bulunduğunu itiraf etti.

"İlk damla geldiğinde, devamı çok daha kolay geliyor!"

NE SÖYLEDİLER: Jota, Sky Sports'a şunları söyledi: “Bu, Ronaldo'nun söylediği cümlelerden biri ve bunca yıl bunu aklımdan çıkarmadım.

"Bence, futbol tahmin edilemez bir oyun ve futbola dair en sevdiğimiz şey de tam olarak bu! Her şey çok çabuk değişebiliyor."

BÜYÜK RESİM: Jota, 2022-23'te hamstring ve baldırından sakatlıklar yaşadı ve son yaşadığı sakatlık nedeniyle Katar'daki Dünya Kupası finallerinde forma giyemedi.

Portekizli oyuncu, Liverpool'un resmi internet sitesine şunları söyledi: "Geçen sezon da öyleydi sanırım, son birkaç maçta gol atamadım.

"Bu sezon gerçekten çok zor, sakatlıklarla boğuşuyorum. Şimdi o ivmeyi yakalamaya çalışıyorum ve bugünkü gibi maçlar kesinlikle buna yardımcı olacak.

"Bu futbolun bir parçası, her zaman kendinize inanmaya çalışıyorsunuz, ama tabii ki golü bulduğunuzda bir oyuncunun zihninde her şey daha kolay oluyor.

"Bu yüzden, sadece andan faydalanmamız gerekiyor, çünkü bunu başarmak gerçekten zor bir durum."

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SIRADA NE VAR? Jota, Anfield'da geçirdiği süre boyunca, 105 maçta kaydettiği 36 golle güvenilir bir gol kaynağı oldu.

Forma mücadelesi için Darwin Nunez, Luis Diaz, Cody Gakpo ve Fabio Carvalho gibi isimlerle rekabet ederken yeniden formunu yükseltmeyi hedefliyor.