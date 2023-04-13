Portekizli süperstar ile yaşadığı tartışmanın ardından görevinden alındı.

NE OLDU? Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi, Perşembe günü kısa bir kulüp açıklaması yaparak Garcia'nın görevinden alındığını doğruladı.

NE SÖYLENDİ? "Al-Nassr, teknik direktör Rudi Garcia'nın karşılıklı anlaşma ile kulüpten ayrıldığını bildiriliyoruz.

"Yönetim kurulu ve Al Nassr'daki herkes, son 8 aydaki özverili çalışmaları için Rudi ve ekibine teşekkür ediyor."

BÜYÜK RESİM: Garcia, süper yıldız Ronaldo ile yaşadığı iddia edilen tartışmanın ardından takımdan ayrılıyor.

Portekizli forvet, Al-Nassr'ın son deplasman maçında Al-Feiha ile 0-0 berabere kalmasından sonra tünele doğru büyük bir sinirle yürüdü.

Ve tavırlarından, menajerinin taktiksel yaklaşımından memnun olmadığına inanılıyordu.

Garcia, takımının puan kaybetmesinin ardından oyuncularını eleştirdi ve onlardan memnun olmadığını açıkladı.

Fakat, tartışma dolu süreçlerin ardından görevini bırakmak zorunda kalan Garcia oldu.

VE DAHA FAZLASI: Al-Nassr daha sonra Dinko Jelicic'in A takım koçu olarak görevi devralacağını doğruladı.

Suudi ekibi, daha önce Jose Mourinho için bir hamle yapmaya kararlıydı ve Roma patronu için iki sezonluğuna 100 milyon Euro'yu gözden çıkarmıştı.

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SIRADA NE VAR? Al-Nassr, 18 Nisan Salı günü Suudi Pro Ligi'nde Al-Hilal ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor.