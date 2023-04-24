İngiliz golcü Rooney; Ronaldo ve Messi arasındaki seçimini yaparken Haaland'a övgüler yağdırdı.

NE OLDU? 12 Ballon d'Or kazanan iki ezeli rakip, artık efsanevi kariyerlerinin sonuna yaklaşıyor.

Messi ve Ronaldo, futbol çevrelerinde bireysel zeka çıtasını daha önce hiç görülmemiş yüksekliklere çıkardılar ve şimdi onların görkemli ayak izlerini takip edebilecek bazı yıldızlar var.

Paris Saint-Germain'in süperstarı Kylian Mbappe, bu sorumluluğu üstlenmeye hazır olanlar arasında bulunuyor.

Ancak Rooney, Manchester City'nin forvet oyuncusu Haaland'ın - bu sezon 42 maçta 48 gol kaydetti - Altın Top'un favorisi olduğunu düşünüyor.

NE SÖYLEDİLER: Rooney, The Times'da şunları söyledi: “Erling Haaland şu anda dünyanın en iyi futbolcusu.

"Lionel Messi, dünyanın en iyi futbolcusudur. Onun ulaştığı seviyeye, hiç kimse ulaşamadı.

"Attığı goller ve asistlerin yanı sıra sergilediği performanslar ve zihniyeti, onu dünyanın en iyisi yaptı."

BÜYÜK RESİM: United'ın tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu, Haaland'ın 2023'te Altın Top ödülleri yarışında 2022 Dünya Kupası galibi Messi'yi geçebileceğini belirtti.

“Ballon d'Or'u kimin kazanacağına bakıyorsanız, Haaland'ın bu sezonki formunu koruması gerekiyor.

"Ve neden olmasın? 264 maçta 224 gol rekoru, standartları düşmeyen bir oyuncunun işaretidir.

"Messi ve Cristiano Ronaldo dönemini yaşadık ve bitti. Şimdi onların zamanı, Haaland ve Kylian Mbappé dönemindeyiz.

"Etrafınızda onun gibi bir yetenek varken, sadece keyfini çıkarmalısınız. Manchester City forması giyiyor olsa bile bunu söylemem lazım.

"Community Shield'den sonra, onun hakkında hiç şüphem olmadığını ve onun bazı şeyleri başarabileceğini yazmıştım.

"Haaland'ın her maç gol atabileceğini söylemiştim. Premier Lig'de 28 maçta 32 golü var. Bu kadar öldürücü bir performans görmek çok nadirdir."

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SIRADA NE VAR? Haaland, geçen yaz Borussia Dortmund'dan 51 milyon £ (63 milyon $) karşılığında Manchester City'ye transfer oldu.

Pep Guardiola'nın ekibi Premier Lig, FA Cup'a ve Şampiyonlar Ligi'ndeki üstün performansını sürdürmeye devam ederse Ballon d'Or için ciddi bir aday haline gelebilir.