Cristiano Ronaldo'nun diyet, antrenman ve fitness sırları neler?

Dünya futbolunda fiziksel nitelikleri ve sanatına olan bağlılığı nedeniyle Cristiano Ronaldo'dan daha fazla alkış alan başka bir oyuncu yoktur.

Manchester United ve Portekiz yıldızı; hız, çeviklik, elit hava yeteneği ve güşle birleşen olağanüstü bir dizi atletik becerilere sahip.

Ancak Ronaldo bu özelliklerle doğmadı. Bugün gördüğümüz fizik, 2003'te Sporting'den Manchester United'a gelen sıska gençten dönüştü.

Peki inanılmaz atlet ve beş kez Ballon d'Or sahibi nasıl yaratıldı?

Ronaldo'nun açıkladığı 15 fitness ipucunun yardımıyla GOAL, gücünün ve hızının ardındaki sırlara bir göz atıyor.

Cristiano Ronaldo nasıl antrenman yapıyor?

Her şeyden önce: sakatlanma riskini azaltmak için bir ısınma ile başlayın. Ronaldo, "Antrenmanda sahada birkaç tur, germe ve kardiyo ısınma egzersizleri yapıyoruz" diye açıklıyor.

"Koşu bandında koşuyor veya bisiklette ısınma yapıyor olsanız bile, her antrenmanınızda benzer bir şey yaptığınızdan emin olun."

Spor salonundayken Ronaldo'nun ana antrenmanı, koşma ve kürek çekme gibi kardiyovasküler antrenmanlar ile ağırlıklar arasında bölünüyor. Ronaldo, "Karıştırın" tavsiyesinde bulunuyor. Her şeyi ilginç tutmanın yanı sıra, vücudun tüm bölgelerinin hedeflenmesini sağlamak ve egzersizlerin hem gücü hem de dayanıklılığı geliştirmesini sağlamak önemlidir.

Sahada odak noktası, maç durumlarını yansıtan yüksek yoğunluklu antrenmanlardır. Ronaldo, "Antrenmanda çok sayıda sprint antrenmanı yapıyoruz ve ister spor salonunda ister dışarıda olun, antrenmanınıza dahil edilebilirler" diyor. "Yaptığınız her antrenmana ekleyin ve deneyin."

Ancak bu antrenmanlar, Ronaldo'nun antrenman tesislerinde geçirdiği zamanla sınırlı değil. “Yapabildiğiniz her yerde egzersiz yapın” diye ekliyor.

"Sabah kalktığınızda veya yatmadan önce yatak odanızda karın kası egzersizi yapabilirsiniz. Bir rutine girerseniz alışkanlık olacağı için işinizi kolaylaştırır."

Cristiano Ronaldo ne yiyor?

İçine doğru yakıtı koymayacaksanız, en güzel arabaya sahip olmanın bir anlamı yok.

Ronaldo, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, diyetini çok ciddiye alıyor. "İyi bir antrenman, iyi bir diyetle birleştirilmelidir" diyor. "Bir sürü kepekli karbonhidrat, meyve ve sebze içeren yüksek proteinli bir diyet yapıyorum ve şekerli yiyeceklerden kaçınıyorum."

Portekizli milli oyuncunun, Real Madrid günlerinden beri onunla birlikte çalışan kişisel bir diyetisyeni var. Her üç ila dört saatte bir olmak üzere günde altı küçük öğün yemek yiyor.

Özellikle balıkları sever; kılıç balığı, levrek ve çipura ise favorileri. En sevdiği yemek morina, soğan, ince dilimlenmiş patates ve sahanda yumurta karışımı olan bacalhau a braz'dır. Ayrıca bol miktarda meyve ve yağsız protein yiyor. Ronaldo, restoranlarda sık sık biftek ve salata sipariş ettiğini ve hiçbir zaman donmuş bir şey olmadığını, yediği her şeyin taze olduğunu söylüyor.

Do NOT put Coca Cola in front of Cristiano Ronaldo 😠



This is absolutely brilliant 🤣 pic.twitter.com/bw9FYlTOI4 — GOAL (@goal) June 15, 2021

Ronaldo kahvaltısında peynir, jambon, az yağlı yoğurdun yanında bol meyve ve avokado tostunu tercih ediyor.

"Düzenli yiyin," diye devam ediyor Ronaldo. "Düzenli olarak antrenman yapıyorsanız, daha iyi performans için vücudunuzu beslemek için enerji seviyelerini yüksek tutmak önemlidir. Her seansı en üst düzeyde gerçekleştirmek ve yeterli enerjim olduğundan emin olmak için bazen günde altı adede kadar küçük öğün yiyorum."

Hidrasyon da hayati önem taşıyor. "İçme suyu çok önemli," diye onaylıyor Ronaldo. Ancak vücudunu en iyi durumda tutmak için yaptığı fedakarlıklardan biri alkol ve gazlı içeceklerden kaçınmak.

2021'de, Euro 2020'de Coca-Cola'yı üçümseyen bir değerlendirmesiyle manşetlere çıktı ve insanları bunun yerine "su içmeye" çağırdı.

Cristiano Ronaldo'nun başka hangi sırları var?

Sağlıklı yaşam, Ronaldo'nun her gün birkaç saat ayırdığı bir şey değil, her zaman bağlı kaldığı bir yaşam tarzı.

Bu sadece fiziksel bir meydan okuma değil, aynı zamanda zihinsel bir meydan okumadır. Ronaldo, "Vücudunuz kadar zihninizi de eğitmeyi öğrenin" diyor. "Zihinsel güç, fiziksel güç kadar önemlidir ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacaktır.

"Disiplinli olun. Kendinizi motive etmek ve rutininize bağlı kalmak çok önemli. Benim için gevşemeye yer yok, bu yüzden katı olmalıyım."

Hedefler belirleyerek ve bir antrenman ortağıyla çalışarak, rutininize rekabet gücü ekleyebilirsiniz.

Ronaldo, egzersiz yapmadığı zamanlarda, muazzam şöhretine ve ilgiye rağmen rahat, huzurlu bir yaşam tarzı sürdürmeye çalışıyor.

Ronaldo, "Antrenman ve fiziksel seanslar en önemlisidir. Rahat bir yaşam tarzı yaşamak, fiziksel ve zihinsel olarak olabileceğiniz en iyi olmanıza yardımcı olur" diye açıklıyor. "Boş zamanımı ailem ve arkadaşlarımla geçiriyorum, bu da beni rahatlatıyor ve olumlu bir zihniyet içine sokuyor."

Ronaldo'nun fitness rejiminde benzersiz olan şey, günde geleneksel olarak sekiz saat boyunca uyumamasıdır. Bunun yerine, günde beş kez 90 dakikalık şekerleme yapmayı tercih ediyor.

Profesör Littlehales, "Uyku: 8 Saatlik Efsane, Şekerlemelerin Gücü... ve Bedeninizi ve Zihninizi Yeniden Şarj Etmek için Yeni Plan" adlı kitabında şöyle diyor: Sporcular için tam bir gece uykusu yerine her gün 90 dakikadan oluşan beş şekerleme yapmak daha iyidir.

Daily Mail'e göre, Ronaldo bu zorunlu dinlenme tavsiyesini ciddiye alıyor.