Cristiano Ronaldo'nun Diogo Jota'nın cenaze törenine neden katılmadığı belli oldu

Trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşı Diogo Jota’nın cenazesine katılmayan Cristiano Ronaldo’nun gerekçesi belli oldu.

Geçtiğimiz hafta İspanya’da yaşanan trajik trafik kazasında hayatını kaybeden Diogo Jota ve kardeşi Andre, futbol dünyasını derinden sarstı. Hem Liverpool camiası hem de Portekiz Milli Takımı, iki kardeşin acı kaybıyla sarsılırken, düzenlenen cenaze töreni büyük bir katılımla gerçekleşti.

Törene birçok futbolcu ve spor dünyasından önemli isimler akın etti. Ancak törende Portekiz Milli Takımı kaptanı Cristiano Ronaldo’nun bulunmaması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Sosyal medyada Ronaldo’ya yönelik tepkiler çığ gibi büyürken, yıldız futbolcunun kız kardeşi Katia Aveiro’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Aveiro, yaptığı paylaşımda ailesinin geçmişte yaşadığı acı bir deneyime atıfta bulunarak şunları söyledi:

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“Babamı kaybettiğimizde cenaze töreni adeta bir kabusa dönüştü. Meraklı gözler, kameralar, mezarlığa akın eden kalabalık… Mezarlar bile tahrip edilmişti. O anlarda ne çocuklar dışarı çıkabildi ne de biz acımızı yaşabildik. Cristiano orada olsaydı, Jota ailesi için her şey daha da zorlaşacaktı.”

Açıklamasında sosyal medya eleştirilerine de sert tepki gösteren Aveiro, şu sözlerle isyan etti: “Kardeşimi hedef alan her yorumu sorgusuz sualsiz engellerim. Bu fanatizm, bu asılsız suçlamalar hem acıyı derinleştiriyor hem de insanlığımızdan utandırıyor. İki gencin ardından susmak varken, gözler ısrarla bir kişinin yokluğuna çevriliyor. Bu kadar duygusuzluk gerçekten içler acısı.”

Cristiano Ronaldo'nun cenazeye katılmama kararının ardında yatan gerekçeler böylelikle kardeşi aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuş oldu. Ancak bu durum, sosyal medyada yankı bulmaya ve tartışılmaya devam ediyor.