El Turco (Türk) lakaplı Antonio Mohamed, Al Nassr'ın Rudi Garcia ile yolları ayırmasının ardından kendine teklif götürdüğünü doğruladı.

Al Nassr'da Rudi Garcia ile yollar ayrıldı

Şimdilik takımı Jelicic yönetiyor

Antonio Mohamed kendisine teklif yapıldığını doğruladı

NE OLDU? Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr'da Rudi Garcia ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları başladı. Suudi Arabistan ekibinin, El Turco (Türk) lakaplı Antonio Mohamed ile temasta olduğu iddia ediliyordu. Antonio Mohamed iddiaları doğruladı.

NE SÖYLENDİ? AS'ta yer alan habere göre, Antonio Mohamed şunları söyledi: "Al Nassr ile dört görüşme yaptım ve daha dün sabah kulübün CEO'sundan bir telefon aldım. Rudi Garcia'yı kovduktan sonra beni istediler. Büyük bir para da teklif ettiler. Ancak onlara Pumas ile hali hazırda bir sözleşmem olduğunu söyledim. Bu bir sadakat meselesi."

ANTONIO MOHAMED'E NEDEN TÜRK DİYORLAR? Osmanlı topraklarından Arjantin'e göçen Arap asıllı bir aileden geliyor. Kullandığı tesbihle de dikkat çeken Antonio Mohamed bu nedenle El Turco (Türk) lakabıyla biliniyor.