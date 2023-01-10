Portekizli süperstar, dudak uçuklatan maaşıyla Arabistan'da elçilik görevini de yürütecek.

NE OLDU? Ronaldo, Dünya Kupası elçisi rolünü kabul ettikten sonra Al-Nassr'da geçirdiği süre boyunca 200 milyon Euro'nun üzerinde para kazanmaya hazırlanıyor.

Suudi Arabistan'ın 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için teklif vermesi bekleniyor ve Ronaldo, bu girişimde rol oynayacak.

Ronaldo'nun maaşı da yaklaşık 200 milyon Euro olarak belirlendi, bu da 37 yaşındaki oyuncunun yeni kulübünde geçirdiği süre boyunca astronomik bir ücret kazanacağını gösteriyor.

AFP'ye konuşan bir kaynak, "Ronaldo'ya anlaşma için 200 milyon Euro'dan fazla ödeme yapılacak. 2030'daki Dünya Kupası başvurusu için ülkenin elçisi olarak görev yapacak" dedi.

BÜYÜK RESİM: Ronaldo, Al-Nassr'da Mrsool Park'ta binlerce taraftarın önünde görücüye çıktı ve şimdi ilk maçını oynamayı bekliyor.

Süperstar böylece, spor tarihinin en yüksek maaşlı oyuncusu olmasını sağlayan kazançlı bir sözleşmeye imza attıktan sonra bu transferi eleştiren herkese cevap vermiş oldu.

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RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Al Nassr teknik direktörü Rudi Garcia, Portekizli süperstarın Suudi futbolundaki ilk maçına 19 Ocak'ta Paris Saint-Germain'e karşı oynayacak gösteri maçında çıkacağını doğruladı.