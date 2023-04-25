Cristiano Ronaldo mu, Lionel Messi mi? Yapay zeka, GOAT tartışmalarına noktayı koydu

Futbola uzun zamandır Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi arasındaki GOAT tartışması damga vururken ChatGPT konuya noktayı koydu.

Tüm zamanların en iyi futbolcusu kim?

Cristiano Ronaldo & Lionel Messi uzun süredir bu yarışa liderlik ediyor

Yapay zeka ChatGPT seçimini yaptı

NE OLDU? Tüm zamanların en iyisi (GOAT) tartışmaları uzun yıllardır Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'nun liderliğinde devam ediyor. Her iki yıldız da son 20 yılın en gözde isimleri olurken birbirinden başarılı performansa imza attılar. Peki gerçek GOAT kim? Bu kez ChatGPT yanıt verdi.

NE SÖYLENDİ? ChatGPT, futbolun gerçek GOAT'ının Lionel Messi mi, Cristiano Ronaldo mu olduğu sorusuna şöyle yanıt verdi: "Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo olağanüstü futbolcular ve kimin daha iyi olduğunu söylemek öznel bir tercih olduğu için kesin bir yanıt vermek zor. Her iki oyuncu da kariyerleri boyunca inanılmaz başarılar elde edip çok sayıda rekor kırdılar. Messi inanılmaz top sürme becerileri, top kontrolü ve gol atma yeteneğiyle öne çıkıyor. Rekor sayıda yedi kez Ballon d'Or ödülünü kazandı ve kariyerinde 800'den fazla gol kaydetti. Cristiano Ronaldo güçlü şutları, hızı ve atletik yapısıyla ön plana çıkıyor. Beş Ballon d'Or kazandı ve kariyerinde 800'den fazla gol kaydetti."

BÜYÜK RESİM: ChatGPT seçimi öznel değerlendirmelere bıraktı ancak hem Lionel Messi'yi hem de Cristiano Ronaldo'yu şu sözlerle övdü: "Sonuç olarak Messi'nin mi yoksa Ronaldo'nun mu daha iyi olduğu kişisel görüş ve tercihlere bağlıdır. Her iki oyuncu da inanılmaz başarılar elde edip futbola önemli katkıda bulundu."