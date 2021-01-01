Juventus'ta oklar Cristiano Ronaldo'ya çevrildi: "Sezon sonu gönderilmeli!"

Şampiyonlar Ligi'ni son olarak 1996 yılında kazanan ve bu tarihten sonra oynadığı beş final karşılaşmasını da kaybeden Juventus'ta en büyük kupayı kazandırmak için transfer edilen Cristiano Ronaldo bekleneni veremedi.

Portekizli yıldızın Juventus formasını giydiği üç sezonun ikisinde son 16 turunda, birindeyse çeyrek finalde kupaya veda eden Juventus, şimdi Ronaldo'nun geleceğini tartışıyor.

"Cristiano Ronaldo kesinlikle yanlış bir transferdi çünkü maliyeti çok fazla. Bunu geldiği ilk gün söyledim. Attığı bir gol neredeyse bir milyon euro değerinde. Juventus'un yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Ronaldo'yu satmak bu yeniden yapılanmanın ilk adımı olabilir."

2020-2021 sezonunun ilk altı ayında pandeminin de etkisiyle 113.7 milyon euroluk zarar açıklayan Juventus'un 31 milyon euroluk net maaşa sahip olan Ronaldo'nun maliyetini karşılaşmakta zorlandığı bilinirken, Şampiyonlar Ligi'nin kazanılmaması yıldız oyuncunun İtalya macerasını beklenenden daha erken sonlandırbilir.

Yeni durağı neresi olabilir?

Juventus'taki geleceği soru işaretine dönüşen Ronaldo'nun takımday ayrılması halinde gidebileceği takımlar da tartışılmaya başlandı. PSG ve Manchester United Ronaldo için yüksek olasılıklar olarak göze çarparken, bu denli yüksek bir kontratı karşılayabilecek diğer ihtimallerse Dubai, Katar ve ABD gibi görünüyor.

Ronaldo Juventus'ta ne yaptı?

Juventus'ta geçirdiği ilk sezonda Serie A şampiyonluğu yaşayan Cristiano Ronaldo, her iki sezonunda da 30 gol barajını aşarken, bu sezon da şimdiden 27 gole ulaştı.

