NE OLDU? Ronaldo, Goodison Park'ta Everton'ı 2-1 yendikleri Premier Lig maçındaki golüyle kulüp rekabetinde 700. golünü kaydederek inanılmaz bir başarı yakaladı.

Rekorlar, kayda değer bir kariyer boyunca tarih kitaplarını yeniden yazmayı alışkanlık haline getiren beş kez Ballon d'Or kazanan süperstar için gelişmeye devam ediyor.

Portekizli yıldızın bu performansına kayıtsız kalamayan isimlerden birisi de mevcut United Menajeri Erik ten Hag.

Bu istikrarlı performans karşısında hayrete düşen Hollandalı menajer, bu rekorun hayalinin kurulmasının bile zor olduğunun farkında...

NE DEDİLER: Ten Hag, United'ın resmi web sitesine Ronaldo'nun başka bir önemli dönüm noktasına ulaştığını gördüğünü söyledi:

"Bu olağanüstü ve bence Cristiano, takımsız yapamayacağımızı biliyor ama bunun çok büyük bir bireysel performans olduğunu söylemeliyim.

"Bunu başarmak gerçekten inanılmaz. Kulüpler için 700 gol atmak harika. Pek çok oyuncu 700 maça bile ulaşamıyor.

"Ve o 700 gol attı. Bu yüzden onun adına gerçekten çok mutluyum ve onu tebrik ediyorum.”

BÜYÜK RESİM: Kulüpler çapındaki çarpıcı performansının yanı sıra, şu anda ülkesi için 117 gole sahip olan Ronaldo, aynı zamanda uluslararası erkekler futbol tarihinde ve Şampiyonlar Ligi müsabakalarında tüm zamanların en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

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