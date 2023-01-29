Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan eski takım arkadaşlarını veda tatiline davet etti

Cristiano Ronaldo'nun Harry Maguire ve Bruno Fernandes gibi Manchester United'dan eski takım arkadaşlarını veda tatiline davet ettiği öğrenildi.

Portekizli oyuncu, Kasım 2022'de Old Trafford'dan ayrıldı

Serbest oyuncu olarak Al Nassr'a imza attı

Ama eski takım arkadaşlarıyla iletişim halinde kalmak istiyor

NE OLDU? Portekizli yıldız, Manchester United ile bağlarını problemli bir şekilde kopardı ve sözleşmesi feshedildi. 2022 Dünya Kupası arasında kulüple ilişkisi biten Cristiano Ronaldo, Old Trafford'a veda etme fırsatı bulamadı.

BÜYÜK RESİM: The Sun'ın haberine göre, 37 yaşındaki oyuncu, Manchester United'da birlikte forma giydiği birkaç arkadaşını veda tatiline davet ederek bu durumu telafi etmeyi planlıyor. Maguire, Casemiro, Raphael Varane, Bruno Fernandes gibi isimler davetli listesinde.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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SIRADA NE VAR? Manchester United, Premier Lig'de hızlı bir çıkış yakaladı ve ilk dörde girdi.