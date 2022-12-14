Portekizli süperstar, beraber tarih yazdığı efsanevi takım için yeni bir maceraya atılabilir.

NE OLDU? Manchester United ve Ronaldo'nun Dünya Kupası'nın başında sözleşmenin feshedilmesi konusunda anlaşmasının ardından 37 yaşındaki oyuncunun geleceği hakkında çok şey yazıldı.

Ancak birçok kişi Portekizli süperstarın, Suudi ekibi Al-Nassr'a transfer olacağı hakkında birçok spekülasyon yaptı. GOAL, Ronaldo hakkında çok daha fazla konuşulacak bir gerçeği açıklıyor.

Yıldız futbolcu, geleceği konusunda net bir karar vermeden önce Madrid'in Valdebebas tesislerinde antrenman yapacak.

Böylece Ronaldo, efsanesi olduğu takımın şehrinde antrenmanlara geri döndü.

BÜYÜK RESİM: Ronaldo'nun United ve Erik ten Hag'ı ağır bir şekilde eleştirdiği Piers Morgan ile her şeyi aktardığı bir röportaj, aylarca süren gerilimin ardından bardağı taşıran son damla oldu.

Beş kez Ballon d'Or kazanan oyuncu, yedek kulübesinde kalmayı reddetti ve United'ın Tottenham'a karşı sezonun tartışmasız en ikna edici oyunuyla elde ettiği galibiyetin ardından maç bitmeden sahayı terk etti.

Ve para cezası alırken United tarafından kadro dışı bırakıldı.

DAHA FAZLASI: 37 yaşındaki oyuncunun, kadro dışı kalmasından sonra Hollandalı menajerle yıldızı asla barışmadı.

Ronaldo, Rayo Vallecano ile sezon öncesi oynanan bir maçında da Old Trafford'dan erken ayrılmıştı.

Pek çok kişi, Portekiz'in Dünya Kupası'nda çeyrek finalde elenmesinin ardından Al-Nassr'a imza atacağına inanıyor, ancak geleceği belirlenirken sınırlı bir süre için Madrid'e dönmeye kararlı görünüyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? 37 yaşındaki oyuncunun geleceği, çok yakın bir zamanda belirlenecek gibi görünüyor.

Çünkü, onun gibi futbola devam etmek isteyen bir süperstar için uzun bir süre ara vermek pek mümkün değil.