Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo, Arjantinli yıldız Messi'yi birincilik koltuğundan indirdi.

NE OLDU? Ronaldo, 2017'den bu yana ilk kez Forbes'in dünyanın en çok kazanan sporcuları listesinde birinci oldu.

Ve Al-Nassr'a transfer olduğundan bu yana şaşırtıcı bir şekilde 136 milyon dolar kazandıktan sonra 2023'te bir sporcunun en yüksek yıllık kazancı için Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na da girmeye hak kazandı.

Messi, 2022'de Paris Saint-Germain'deyken yıl boyunca 130 milyon dolar (103 milyon sterlin) kazandığında ödülün son sahibiydi.

Ronaldo'nun kazancı saha içi ve saha dışı arasında paylaştırılıyor. Portekizli milli oyuncu saha içinde 46 milyon dolar (35 milyon sterlin), saha dışındaysa 90 milyon dolar (68,5 milyon sterlin) kazandı.

Al-Nassr'a transfer olduğundan beri maaşının neredeyse iki katına çıktığını gördü, ancak oradaki kazancı sebebiyle Nike ve CR7 markalı ürünleriyle yaptığı sponsorluk anlaşmalarında düşüş yaşadı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? Ronaldo, Celta Vigo, PSG ve Inter gibi takımlara karşı sezon öncesi hazırlık maçları öncesinde Al-Nassr formasıyla sahada olacak.