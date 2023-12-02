Cristiano Ronaldo, Lionel Messi tezahüratlarına yaptığı hareketle tepki çekti

Cristiano Ronaldo, Al Hilal taraftarlarının Lionel Messi tezahüratlarına öpücükler gönderdi ancak bu durum Al Nassr'ın pek hoşuna gitmedi.

Cristiano Ronaldo, Al Hilal'e karşı gol bulamadı

Taraftarlar, Portekizliyi kızdırmak için Messi diye bağırdı

Al Hilal, Al Nassr'ı yendi

NE OLDU? Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Hilal, ikinci sıradaki rakibi Al Nassr'ı 3-0 mağlup ederken Cristiano Ronaldo maçta suskundu. Al Hilal taraftarları maç boyunca Lionel Messi tezahüratı yaparken hedefte Portekizli yıldız vardı. Cristiano Ronaldo'nun Messi tezahüratlarına yanıtı gecikmedi.

CRISTIANO RONALDO NE YAPTI? Cristiano Ronaldo, Lionel Messi diye bağıran Al Hilal taraftarlarına öpücükler gönderdi.

BÜYÜK RESİM: Cristiano Ronaldo karşılaşmayı golsüz tamamlarken Al Hilal taraftarlarına öpücük göndermesi Al Nassr'ın pek hoşuna gitmedi.

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SIRADA NE VAR? Al Nassr, Al Hilal'in ardından ligde 34 puanla ikinci sırada yer alıyor. Al Hilal ise 15 haftada topladığı 41 puanla birinci sırada. Cristiano Ronaldo ve arkadaşları bir sonraki maçını İstiklal'e karşı oynayacaklar.