Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappe: En fazla hat-trick yapan futbolcu kim?

İdil Erin Tetik
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Cristiano Ronaldo Messi Manchester United PSG montagemGOAL/Getty Images
Cristiano RonaldoL. MessiPSGAl NasrK. MbappéE. HaalandMan City

Cristiano Ronaldo, hat-trick sayılarıyla listenin başını çekiyor ancak ezeli rakibi Lionel Messi de onun çok uzağında değil.

Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'a imza atmasının ardından Damac'a karşı kaydettiği hat-trick onun hala neler yapabileceğini bir kez daha gösterdi.

62 hat-trick'i bulunan Portekizli yıldız rakipsiz bir şekilde listenin zirvesinde ancak Lionel Messi kaydettiği 56 hat-trick ile onu ikinci sıradan takip ediyor.

İki ezeli rakibin ardından 29'ar hat-trick ile Robert Lewandowski ile Luis Suarez geliyor.

Fakat yeni jenerasyonun golcüleri de şimdiden ilk 10'a girmeyi başardı. Erling Haaland ile Kylian Mbappe, deneyimli golcüleri rahatsız etmeye başladılar.

Peki profesyonel kariyerinde en fazla hat-trick yapan oyuncular kimler? En çok hat-trick yapan 10 futbolcuya aşağıdaki listeden bakabilirsiniz:

Oyuncu

Kulüp

Hat-trick

Cristiano Ronaldo

Manchester United

62

Lionel Messi

PSG

56

Robert Lewandowski

Bayern Munich

29

Luis Suarez

Gremio

29

Mario Gomez

Retired

18

Sergio Aguero

Retired

18

Zlatan Ibrahimovic

AC Milan

17

Erling Haaland

Manchester City

17

Harry Kane

Tottenham

15

Kylian Mbappe

PSG

14

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