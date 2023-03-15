Cristiano Ronaldo, hat-trick sayılarıyla listenin başını çekiyor ancak ezeli rakibi Lionel Messi de onun çok uzağında değil.

Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'a imza atmasının ardından Damac'a karşı kaydettiği hat-trick onun hala neler yapabileceğini bir kez daha gösterdi.

62 hat-trick'i bulunan Portekizli yıldız rakipsiz bir şekilde listenin zirvesinde ancak Lionel Messi kaydettiği 56 hat-trick ile onu ikinci sıradan takip ediyor.

İki ezeli rakibin ardından 29'ar hat-trick ile Robert Lewandowski ile Luis Suarez geliyor.

Fakat yeni jenerasyonun golcüleri de şimdiden ilk 10'a girmeyi başardı. Erling Haaland ile Kylian Mbappe, deneyimli golcüleri rahatsız etmeye başladılar.

Peki profesyonel kariyerinde en fazla hat-trick yapan oyuncular kimler? En çok hat-trick yapan 10 futbolcuya aşağıdaki listeden bakabilirsiniz: