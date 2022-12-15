Cristiano Ronaldo krizinin gölgesinde geçen Dünya Kupası'nın ardından Portekiz'de Fernando Santos ile yollar ayrıldı

Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos, 2022 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etmelerinin ardından görevinden ayrıldı.

Portekiz ile Euro 2016'yı kazandı

Euro 2020 ve 2022 Dünya Kupası'nda mücadele ettiler

Cristiano Ronaldo krizi Katar'ı gölgeledi

NE OLDU? Fernando Santos, sekiz yıllık görevinin ardından Portekiz'e veda etti. Teknik direktörlük görevi boyunca Portekiz ile Euro 2016'yı kazanan çalıştırıcı, Euro 2020 ve 2022 Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanmıştı. Katar'daki turnuva Cristiano Ronaldo krizinin gölgesinde geçerken Portekiz, çeyrek finalde Fas'a mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

BÜYÜK RESİM: Fernando Santos'un İsviçre ve Fas maçlarında Cristiano Ronaldo'yu yedek bırakması bir hayli tartışılmıştı. Bu plan İsviçre maçında işe yaradı ve yedek oyuncu Goncalo Ramos hat-trick yaptı. Ancak Portekiz aynı başarıyı Fas karşısında sürdüremedi.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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Getty Images

Getty Images

PORTEKİZ İÇİN SIRADA NE VAR? Fernando Santos'un yerine Fonseca'nın geçeceği iddialarının yanı sıra Jose Mourinho'nun da bu göreve gelebileceği söyleniyor.