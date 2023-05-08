Portekizli yıldız Ronaldo, istedikleri skoru alamadıkları için maçın ardından oldukça öfkeliydi.

NE OLDU? Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al-Nassr, evinde Al-Khaleej ile 1-1 berabere kaldı.

Portekizli süperstar attığı golün ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldığını görünce inanılmaz bir öfke yaşadı.

Ve maçın ardından kendisiyle selfie çektirmek isteyen misafir takımın çalışanlarından birini herkesin önünde rezil etti.

Ronaldo, fotoğraf çektirmek isteyen çalışanı itekleyerek soyunma odasının yolunu tuttu.

BÜYÜK RESİM? Suudi Pro Ligi lideri Al-Ittihad'ın 5 puan gerisinde bulunan Al-Nassr, maçı kazanması halinde puan farkını 3'e indirecekti.

Aynı zamanda Ronaldo'nun hayal kırıklığını gösterdiği üst üste ikinci maç oldu.

Portekizli süperstar, son oynadıkları Al-Raed mücadelesinde penaltı beklediği pozisyondan istediği sonucu alamayınca çılgına dönmüştü.

SIRADA NE VAR? Al-Nassr, 16 Mayıs Salı günü Saudi Pro League'de Al-Te'ee'ye karşı mücadele edecek.