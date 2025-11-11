Cristiano Ronaldo: "Kendimi Suudi Arabistanlı gibi hissediyorum"

Al Nassr forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan’daki yaşamından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Portekizli yıldız, CNN’e verdiği özel röportajda, futbol kariyerinin son dönemine girdiğini ve 2026 Dünya Kupası’nın kariyerindeki son büyük turnuva olacağını açıkladı.

“2026 benim son turnuvam olacak”

Portekiz Milli Takımı’nın kampında konuşan 40 yaşındaki Ronaldo, futbolun kendisi için artık bir keyif alanı olduğunu söyledi:

“2026’da 41 yaşında olacağım ve bu benim son büyük turnuvam olacak. Hayatın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Ama futbolu bırakmam çok uzak değil, çünkü bugüne kadar her şeyimi bu oyuna verdim.”

Ronaldo, son 25 yılda hem kulüp hem milli takım düzeyinde birçok rekor kırdığını belirterek, artık başarı kadar oyunun tadını çıkarmanın da önemli olduğunu vurguladı: “25 yıldır aralıksız oynuyorum. Yapılabilecek her şeyi yaptım. Kulüpler ve milli takım düzeyinde sayısız rekorum var. Bunlarla gurur duyuyorum, şimdi ise sadece futbolun keyfine odaklanıyorum.”

“Suudi Arabistan’ı çok seviyorum”

Kariyerinin son döneminde Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr forması giyen Ronaldo, ülkeye ve kültüre kısa sürede alıştığını söyledi:

“Kendimi Suudi Arabistanlı gibi hissediyorum. Burayı, insanlarını ve yaşam tarzını gerçekten çok seviyorum. Futbolu bıraktıktan sonra bile burada yaşamayı düşünebilirim.”

Ronaldo futbolu bırakmaya hazırlanıyor

İki yıl içinde aktif futbola veda etmeye hazırlandığını belirten yıldız oyuncu, “her şeyimi futbola verdim” diyerek duygusal bir mesaj verdi. 2026 Dünya Kupası’nın ardından kariyerini noktalaması beklenen Ronaldo’nun, futbol sonrası yaşamına Suudi Arabistan’da devam etme olasılığı hayranları arasında şimdiden merak konusu oldu.