- Suudi Arabistan lige yıldızları dolduruyor
- Benzema'nın ardından başka yıldızlar da gidecek
- Cristiano Ronaldo takım arkadaşını yanına alıyor
NE OLDU? Suudi Arabistan, Cristiano Ronaldo'yla başlayıp Karim Benzema ile devam eden yıldız furyasını sürdürmek istiyor. Lige dünyaca ünlü isimlerin katılması için çalışmalar sürerken Cristiano Ronaldo'dan Al Nassr için bir transfer isteği geldi.
BÜYÜK RESİM: Bolavip'de yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo, Portekiz'den takım arkadaşı William Carvalho'nun Al Nassr'a transfer olmasını istiyor. Carvalho önümüzdeki sezon Suudi Arabistan'da olabilir.