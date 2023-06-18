Cristiano Ronaldo, Karim Benzema'nın ardından başka bir arkadaşını daha Suudi Arabistan'a götürerek ligdeki yalnızlığını bitirecek.

Suudi Arabistan lige yıldızları dolduruyor

Benzema'nın ardından başka yıldızlar da gidecek

Cristiano Ronaldo takım arkadaşını yanına alıyor

NE OLDU? Suudi Arabistan, Cristiano Ronaldo'yla başlayıp Karim Benzema ile devam eden yıldız furyasını sürdürmek istiyor. Lige dünyaca ünlü isimlerin katılması için çalışmalar sürerken Cristiano Ronaldo'dan Al Nassr için bir transfer isteği geldi.

BÜYÜK RESİM: Bolavip'de yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo, Portekiz'den takım arkadaşı William Carvalho'nun Al Nassr'a transfer olmasını istiyor. Carvalho önümüzdeki sezon Suudi Arabistan'da olabilir.