Cristiano Ronaldo kampanyasına Beşiktaşlı futbolcu da katıldı

Beşiktaşlı taraftarlar, Cristiano Ronaldo'nun siyah-beyazlı takıma katılması için sosyal medya kampanyası başlatırken bir futbolcudan da destek geldi.

İngiliz basınında Cristiano Ronaldo, Beşiktaş'la ilişkilendirildi

Siyah-beyazlı taraftarlar umutlandı

Tayfur Bingöl'den destek geldi

NE OLDU? The Mirror, sezon sonunda Al Nassr'a veda etmeye hazırlanan Cristiano Ronaldo'nun yaz transfer döneminde gidebileceği takımlar arasında Ole Gunnar Solskjaer nedeniyle Beşiktaş'a da yer vermişti. Bunun ardından siyah-beyazlı taraftarlar, Cristiano Ronaldo'nun sosyal medyada hesaplarına "Come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) yazarak bir kampanya başlattı.

BÜYÜK RESİM: "Come to Beşiktaş" akımına Beşiktaş'ın Eyüpspor'a kiralık olarak gönderdiği Tayfur Bingöl de katıldı. Tayfur Bingöl, Cristiano Ronaldo'nun Beşiktaş formalı kurgu fotoğrafına yaptığı yorumda, "Geçen sezon çağırmıştım, umarım bu sezon gelir. Come to Beşiktaş" ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLASI: Cristiano Ronaldo, Al Nassr'a transfer olmadan önce Manchester United'da şu anki Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile birlikte çalışmıştı. The Mirror bu nedenle Portekizlinin transfer olabileceği takımlar listesine Beşiktaş'ı da eklese de siyah-beyazlıların bu hamle için büyük bir mali desteğe ihtiyacı var.

SIRADA NE VAR? The Mirror'a göre, Cristiano Ronaldo'nun yaz aylarında transfer olabileceği diğer takımlar şu şekilde: Sporting, Al Ahli, Los Angeles Galaxy, Chelsea.