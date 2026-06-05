Cristiano Ronaldo, Instagram'da Messi hakkındaki tuhaf itirafa anlamlı bir yanıt verdi

Kevin-Prince Boateng'in dikkat çekici itirafı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Eski orta saha oyuncusu, FC Barcelona'daki tanıtımında kendisine dünyanın en iyi oyuncusunun kim olduğu sorulduğunda dürüstçe cevap vermediğini açıkça itiraf etti. Görüntüler viral hale gelince Cristiano Ronaldo da konuyla ilgili yorumda bulundu.

Boateng, Ocak 2019'da Barcelona'ya transfer oldu ve AC Milan'dan ikinci yarı için kiralandı. Spor alanındaki katkısı sınırlı kaldı, ancak Ganalı oyuncu Lionel Messi ile birlikte oynama fırsatı buldu.

Transferinden önce Boateng, Ronaldo'nun en sevdiği oyuncu olduğunu hiç saklamamıştı. Ayrıca, Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid'e olan hayranlığını da sık sık dile getiriyordu. İşte bu yüzden tanıtımında dikkat çekici bir durumla karşı karşıya kaldı.

Boateng'e göre, gerçek düşüncelerini bir kenara bırakmak zorunda kaldı. Kendisine dünyanın en iyi futbolcusu kim olduğu sorulduğunda, yeni işverenine en uygun cevabı seçti.

“Bana dünyanın en iyi futbolcusunun kim olduğunu sordular ve ben Messi dedim. Yalan söyledim,” demişti Boateng daha önce. “Normalde her zaman doğruyu söylerim, ama bu hayatımın en büyük yalanlarından biriydi. Barcelona forması giymek istiyordum.”

Görüntüler sosyal medyada yeniden kitlesel olarak paylaşılmaya başlarken, Ronaldo'dan da bir tepki geldi. Portekizli süper yıldız, Instagram'da Boateng'in hikayesine dört adet "gülme-ağlama" emojisiyle tepki gösterdi.

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