Portekizli süperstar Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez'den ayrılması durumunda her ay astronomik bir ücret ödeyecek.

NE OLDU? Daily Mail'e göre, Rodriguez'in mali geleceğini güvence altına almak için ünlü çiftin ayrılması halinde Ronaldo'dan aylık 109.000 dolar alacak.

Bu nafaka tarzı ödeme haberi, çiftin ayrılma ihtimalinin yüksek sesle konuşulduğu dönemde ortaya çıktığı anlaşıldı.

Bununla birlikte, CR7'nin annesi kısa süre önce bu haberleri yalanladı ve Mail'e göre, çift yakın zamanda İspanya'da birlikte görüldü ve her şeyin yolunda olduğunu öne sürdü.

BÜYÜK RESİM: Bu, Ronaldo ve Rodriguez'in özel hayatında çalkantılı bir dönem yaşadığı ilk zaman değil. Al-Nassr'ın forvet oyuncusunun, onu dünyanın en yüksek maaşlı sporcusu yapan Suudi Pro Ligi'ne transferinin ardından, evli olmayan çifte özel bir izin tanınmıştı ve o dönemde de çeşitli tartışmalar çıkmıştı.

Bu haberlere rağmen, Ronaldo'nun son zamanlarda sevgilisine karşı sevgi gösterilerinin ardından yakın zamanda ayrılacak gibi görünmedikleri belirtiliyor.

İKİ FOTOĞRAFTA:

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