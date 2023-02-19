Cristiano Ronaldo ile menajeri Jorge Mendes'in arasının neden bozulduğu ortaya çıktı

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrılmasına neden olan röportaj, menajeri Jorge Mendes ile de arasının bozulmasına neden oldu.

İkilinin arası Manchester United'dan ayrılmadan hemen önce bozuldu

Röportaj fikir ayrılığına neden oldu

Mendes, Ronaldo'nun yaptığından memnun değildi

NE OLDU? Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'a imza atmadan önce menajeri Jorge Mendes ile yollarını ayırdı ve L'Equipe'in haberine göre, Portekizli yıldız, Manchester United'dan ayrıldıktan sonra kulüp bulunamaması ikilinin arasını açtı. Ronaldo'nun Erik ten Hag'ı eleştirdiği röportajı da bu ilişkiyi temelden sarstı.

BÜYÜK RESİM: Fransız medyasına göre, Mendes, Cristiano Ronaldo'nun röportajını gördükten sonra, "İşi berbat etti" diyerek tepki verdi ve Portekizlinin yolları ayırmak istediğini fark etti.

DAHA FAZLASI: Cristiano Ronaldo geçen yaz Manchester United'dan ayrılmak istiyordu ancak Jorge Mendes, Portekizlinin Bayern Münih veya Chelsea'ye transfer olmak için baskı yapmasına rağmen uygun bir kulüp bulamadı. Mendes ile yollarını ayırdıktan sonra Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a imza attı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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