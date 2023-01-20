Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi birbirini özlemiş: "Bazı eski dostları görmek güzeldi!"

Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'nin son randevularının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımları yüzleri güldürdü.

PSG, Riyad All Star XI ile karşı karşıya geldi

Tüm zamanların en iyi iki yıldızı da gol attı

Ronaldo ile Messi'nin olumlu havası yüzleri güldürdü

NE OLDU? Toplamda 12 Ballon d'Or'a sahip olan iki yıldız, Paris Saint-Germain ile Riyad All-Star'ının karşı karşıya geldiği özel maçta yeniden buluştu. Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'a transferinden bu yana ilk gollerini kaydederken 2022 Dünya Kupası'nın sahibi Lionel Messi de ağları havalandırdı. PSG, Al-Nassr ve Al-Hilal karmasından oluşan 11'i 5-4'lük skorla mağlup etti.

NE SÖYLENDİ? Cristiano Ronaldo, maçtan sonra Lionel Messi ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafının da yer aldığı Instagram paylaşımına şunları yazdı: "Sahaya geri döndüğüm için çok mutluyum! Ayrıca bazı eski dostları görmek güzeldi!" Lionel Messi ise maçtan önce tünelde Cristiano Ronaldo ile selamlaştığı anları Instagram hikayesinde paylaştı.

BÜYÜK RESİM: Uzun yıllar sonra yeniden karşı karşıya gelen Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'nin ılımlı havası ve paylaşımları futbolseverlerin yüzünü güldürdü.