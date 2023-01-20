Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi birbirini özlemiş: "Bazı eski dostları görmek güzeldi!"

- PSG, Riyad All Star XI ile karşı karşıya geldi
- Tüm zamanların en iyi iki yıldızı da gol attı
- Ronaldo ile Messi'nin olumlu havası yüzleri güldürdü
NE OLDU? Toplamda 12 Ballon d'Or'a sahip olan iki yıldız, Paris Saint-Germain ile Riyad All-Star'ının karşı karşıya geldiği özel maçta yeniden buluştu. Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'a transferinden bu yana ilk gollerini kaydederken 2022 Dünya Kupası'nın sahibi Lionel Messi de ağları havalandırdı. PSG, Al-Nassr ve Al-Hilal karmasından oluşan 11'i 5-4'lük skorla mağlup etti.
NE SÖYLENDİ? Cristiano Ronaldo, maçtan sonra Lionel Messi ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafının da yer aldığı Instagram paylaşımına şunları yazdı: "Sahaya geri döndüğüm için çok mutluyum! Ayrıca bazı eski dostları görmek güzeldi!" Lionel Messi ise maçtan önce tünelde Cristiano Ronaldo ile selamlaştığı anları Instagram hikayesinde paylaştı.
BÜYÜK RESİM: Uzun yıllar sonra yeniden karşı karşıya gelen Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'nin ılımlı havası ve paylaşımları futbolseverlerin yüzünü güldürdü.