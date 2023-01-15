Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema, takım arkadaşları gibi Ronaldo ile buluşmadı ancak aralarında bir sorun olmadığı konusunda ısrar ediyor.

İkili birlikte çok sayıda kupa kaldırdı

Ancak birbirleriyle küstükleri iddia ediliyor

Benzema ise aralarında sorun olduğunu reddediyor

NE OLDU? Şu anda Suudi Arabistan'da bulunan Real Madrid'de çok sayıda oyuncu, kulüp efsanesi Cristiano Ronaldo ile bir araya gelerek fotoğraf çekildi. Ancak Karim Benzema'nın Portekizli yıldız ile hiçbir şekilde bir araya gelmemesi bazı dedikodulara yol açtı.

NE SÖYLENDİ? Gazetecilerin, Cristiano Ronaldo ile neden buluşmadığı sorusu üzerine Karim Benzema şu yanıtı verdi: "Arkadaş olduğumuzu göstermek için birlikte fotoğraf çekilmemize gerek yok. Birbirimizi selamlayacak zamanımız olmadı çünkü ben antrenman yapıyordum ve onun da hemen antrenmana gitmesi gerekiyordu. Umarım yarın onu stadyumda görürüm ve onunla konuşabilirim."

BÜYÜK RESİM: Cristiano Ronaldo kısa bir süre önce Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a imza attı. Suudi Arabistan'da bulunan Real Madrid oyuncuları, Portekizli yıldızı bu sayede ziyaret edebildi.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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Vanquish

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BENZEMA İÇİN SIRADA NE VAR? Real Madrid'in forveti, 15 Ocak'ta İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona ile karşılaşacak.