Cristiano Ronaldo ile kıyaslanan Wout Weghorst'a Manchester United formasıyla şok sözler: "Viyana sosisi gibi!"

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a vedası olan röportajı yapan gazeteci Piers Morgan, Wout Weghorst için "Viyana sosisi" dedi.

Weghorst, Cristiano Ronaldo'nun yerine geçti

Manchester United ile ikinci maçında Arsenal'a kaybettiler

Piers Morgan'ın diline düştü

NE OLDU? Cristiano Ronaldo, gazeteci Piers Morgan ile yaptığı röportajın ardından Manchester United'a veda etti. Kırmızı Şeytanlar, Portekizli yıldızın yerini Beşiktaş'ta forma giyen Wout Weghorst ile doldurdu. Weghorst, Manchester United formasıyla Crystal Palace'a karşı çıktığı ilk maçından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. İkinci maçında ise Arsenal'a 3-2 kaybettiler.

NE SÖYLENDİ? Manchester United'ın Arsenal'a kaybettiği maçın ardından sosyal medyada bir paylaşım yapan Piers Morgan şunları söyledi: "Kibirli bir teknik direktör, tarihin en iyisine saygısızlık edip onun yerine Viyana sosisi gibi birini koyarsa sonuç böyle olur."

BÜYÜK RESİM: Manchester United, Arsenal'a kaybederken aynı gün Cristiano Ronaldo da Al Nassr ile ilk maçına çıktı ve aldıkları 1-0'lık galibiyetin ardından lig liderliğine oturdular.

SIRADA NE VAR? Manchester United, Premier Lig'deki bir sonraki maçını 4 Şubat'ta Crystal Palace'a karşı oynayacak.