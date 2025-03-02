Cristiano Ronaldo için kırbaç cezası krizi: Al Nassr tarafsız saha için başvurdu

Cristiano Ronaldo, İran'da Fatemeh Hammami Nasrabadi'ye sarılması ülkede tartışma yaratırken Al Nassr tarafsız sahada oynamak istedi.

Al Nassr, İstiklal maçına çıkacak

Tarafsız bir saha istedi

Kulüp Ronaldo'ya güvenlik garantisi verdi

NE OLDU? Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, 3 Mart'ta Tahran'da İstiklal'le oynayacağı Asya Şampiyonlar Ligi maçının tarafsız bir sahada yapılmasını talep etti. Zira 2023'te Persopolis maçı için gittiği İran'da engelli sanatçı Fatemeh Hammami Nasrabadi'ye sarılan Cristiano Ronaldo tartışma yaratmıştı.

BÜYÜK RESİM: Cristiano Ronaldo'nun Fatemeh Hammami Nasrabadi'ye sarılması, İran yasaları açısından büyük bir sorun teşkil etti çünkü bekar bir kadına dokunmanın cezası, zina ile eşdeğer kabul ediliyor ve bunun karşılığında 99 kırbaç cezası uygulanabiliyor. Ronaldo’nun bu jesti, İran’da büyük bir tartışma başlattı. Birçok İranlı avukat, Ronaldo’yu şikayet ederek, İran yasalarına aykırı hareket ettiğini savundu.

Bu durum, Al Nassr kulübü tarafından ciddi bir endişe kaynağı haline geldi. Kulüp, bu sebeple maçın tarafsız bir sahada oynanmasını talep etti. Al Nassr, Ronaldo’nun güvenliği konusunda endişelerini dile getirerek, İran’daki güvenlik risklerine dikkat çekti.

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Ancak, İran’ın İstiklal kulübü, Al Nassr’ın talebini reddetti ve Ronaldo’ya güvenlik garantisi verdi.

İstiklal kulübü, maçın Tahran’da oynanmasına karar verdi ve Ronaldo'nun güvenliği konusunda gereken önlemleri alacaklarını açıkladı. Bu gelişme, Asya Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir dikkatle izlenen bir konuyu gündeme getirdi.