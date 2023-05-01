Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez ile ayrılık haberlerine son noktayı koydu

Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez ile 8 yıllık ilişkilerinin bittiği iddialarına bir paylaşımla yanıt verdi.

Son günlerde Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in ayrılık haberleri gündeme geldi

Portekizli yıldızın ayrılık faturası bile hesaplandı

Ancak bu iddialar rafa kalkacak gibi duruyor

NE OLDU? Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in anlaşmazlık yaşadığı ve 8 yıllık ilişkilerinin bitmek üzere olduğu iddia edildi. Georgina Rodriguez, bu söylentilere Instagram'da paylaştığı bir şarkıyla karşılık verirken iddiaları yalanladı. Bir başka yalanlama da Cristiano Ronaldo'dan geldi.

NE SÖYLENDİ? Cristiano Ronaldo, 580 milyon takipçili Instagram hesabında Georgina Rodriguez ile dudak dudağa çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Böylece Portekizli yıldız, ayrılık iddialarına da nokta koymuş oldu.

BÜYÜK RESİM: Cristiano Ronaldo'nun Georgina Rodriguez'in çok alışveriş yapmasından rahatsız olduğu öne sürülmüştü. Ancak bu iddialar söylentilerde kaldı.