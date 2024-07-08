Cristiano Ronaldo futbolu o hayali gerçek olana dek bırakmayacak: "Bu hala mümkün"

Adrian Mutu, Cristiano Ronaldo'nun büyük hayali gerçek olana dek futbolu bırakmak istemediğini söyledi.

Cristiano Ronaldo'nun birkaç yıl daha futbol oynayacağı iddia edildi

Portekizlinin büyük bir hayali var

Oğluyla birlikte forma giymek istiyor

NE OLDU? 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun futbolu şimdiden bırakmaya pek niyeti yok. Bir dönemin Rumen golcüsü Adrian Mutu, Cristiano Ronaldo'nun büyük hedefi için birkaç yıl daha futbol oynamaya devam edeceğini iddia etti.

NE SÖYLENDİ? IAM Sport'a konuşan Adrian Mutu, geçtiğimiz Mayıs ayında Cristiano Ronaldo ile Suudi Arabistan'da görüştüğünü ve Portekizli futbolcunun kramponlarını asmadan önce oğlu Cristiano Jr. ile aynı takımda forma giymek istediğini söyledi: "Onun asıl motivasyonu bu. Oğluyla resmi bir maç oynamak istiyor ve bu yüzden vazgeçmiyor. Al-Nassr'da bu mümkün, eğer başka bir takımda olsaydı bilmiyorum. Real Madrid'de bu durum daha zor olurdu mesela."

BÜYÜK RESİM: 17 Haziran 2010'da doğan Cristiano Ronaldo Jr., 14 yaşına yeni girdi ve Al-Nassr'ın genç takımlarında forma giyiyor. Bu durum Cristiano Ronaldo'nun birkaç yıl daha futbolculuk kariyerini sürdüreceğini gösteriyor.