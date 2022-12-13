Portekizli süperstar, Dünya Kupası'ndan elenmenin hüznünü yaşıyor.

NE OLDU? Portekizli süperstar, Manchester United ile kazançlı bir sözleşme imzaladı, ancak Dünya Kupası sırasında Kırmızı Şeytanlar'la olan anlaşması feshedildi ve şu anda herhangi bir kulübün oyuncusu değil.

Old Trafford'da, o büyük karar alındığında dikkatini dağıtmak için uluslararası maçlara odaklandı, ancak 2022 Dünya Kupası'nda sancılı bir çeyrek finalle kupanın dışında kaldı.

37 yaşındaki süperstar, şimdi bir sonraki hamlesinin ne olacağına karar vermeli. Suudi Arabistan'dan gelen büyük transfer teklifini kabul etmeye hazır olduğuna dair pek çok söylenti varken ne yapacağı merak konusu...

NE SÖYLEDİLER: Ronaldo, bir Instagram gönderisinde şunları söyledi: "Gerçekliğin 3 yönü; acı, belirsizlik ve sürekli çalışma..."

BÜYÜK RESİM: Ronaldo'nun iş ahlakı hiçbir zaman sorgulanmasa da acı, Portekiz'in Katar 2022'de Fas'a karşı şok yenilgisine bir gönderme ve belirsizliğin geleceğine bir selam çakıyor.

Beş kez Ballon d'Or kazanan süperstar, Katar'da Dünya Kupası'ndan elenmenin acısı yaşandıktan sonra şu ifadeleri kullandı:

"Portekiz için bir Dünya Kupası kazanmak, kariyerimin en büyük ve en iddialı hayaliydi. Neyse ki Portekiz dahil uluslararası boyutta birçok şampiyonluk kazandım, ama ülkemizi Dünya'nın en yüksek seviyesine taşımak en büyük hayalimdi.

"Bunun için savaştım. Bu hayal için çok savaştım. 16 yıl boyunca Dünya Kupalarında her zaman harika oyuncuların yanında ve milyonlarca Portekizlinin desteğiyle her şeyimi verdim.

"Her şeyi sahada bırakın! Yüzümü asla mücadeleye çevirmedim ve bu hayalimden asla vazgeçmedim. Ne yazık ki dün rüya sona erdi. Isıya tepki vermeye değmez. Hepinizin bilmesini istiyorum ki çok şey söylendi, çok yazıldı, çok spekülasyon yapıldı, ama Portekiz'e olan bağlılığım bir an bile değişmedi.

"Her zaman herkesin hedefi için savaşan taraf oldum ve meslektaşlarıma ve ülkeme asla sırtımı dönmedim. Şimdilik söylenecek fazla bir şey yok. Teşekkürler Portekiz. Teşekkürler Katar, rüya sürerken güzeldi…”

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SIRADAKİ NE? Ronaldo, Portekiz ile olan mücadelesinin ardından bir ara verecek, ancak 2023 ile birlikte olağanüstü kariyerinde yeni bir sayfa açılabilmesi için bir sonraki kulübü hakkında en kısa sürede karar vermesi gerekiyor.