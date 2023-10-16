Cristiano Ronaldo emeklilik planını açıkladı: 40'lı yaşlarında futbol oynayacak mı?

Cristiano Ronaldo, Şubat ayında 39 yaşına basacak ancak durmaya niyeti yok gibi görünüyor.

Cristiano Ronaldo futbolun keyfini çıkarmaya devam ediyor

Bu sezon Al Nassr'da 11 maçta 11 gol, 6 asist kaydetti

Emekliliğe dair düşüncelerini açıkladı

NE OLDU? Cristiano Ronaldo, Şubat ayında 39 yaşına basacak ancak hala üst seviyede performans sergiliyor. Portekizli yıldız bu sezon Al Nassr formasıyla 11 maçta 11 gol, 6 asist kaydetti ve Portekiz'in EURO 2024 elemelerinde 6 maçta 7 gole imza attı.

NE SÖYLENDİ? Gelecek planı sorulduğunda Cristiano Ronaldo gazetecilere şunları söyledi: "Hayatımda hem kişisel hem de profesyonel anlamda kısa vadede çok fazla şey düşünmemi gerektiren olaylar yaşandı. İnsanlar 40 ya da 41 yaşına geldiğimde futbol oynayacağımı söylüyor. Ben böyle bir hedef belirlemiyorum. Sadece anın tadını çıkarıyorum -ki şu anda da iyi bir anımdayım. Kendimi iyi hissediyorum. Hem kulübümde hem de milli takımda mutluyum. Çok gol attım ve fiziksel olarak iyi hissediyorum. Yalnızca anın tadını çıkarıyorum."

SIRADA NE VAR? Portekiz, EURO 2024 elemeleri kapsamında 16 Ekim'de Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek.